Premiéri Vyšehradskej štvorky sa stretnú v Prahe: Podľa Tuska sa ukáže, či má toto zoskupenie zmysel

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP (Szilard Koszticsak/MTI via AP))

Aktualizované 9:10 - Predseda vlády Petr Fiala (ODS) privítal nového poľského premiéra Donalda Tuska v Strakovej akadémii. Čaká ich bilaterálne rokovanie aj diskusia o budúcnosti visegrádského zoskupenia. Na ich schôdzku totiž nadviaže dopoludnia v Lichtenštajnskom paláci rokovanie premiérov Visegrádskej skupiny (V4 - ČR, Slovensko, Poľsko, Maďarsko). Kvôli víkendovým výrokom slovenského predsedu vlády Roberta Fica na adresu Ukrajiny pritom Tusk spomenul možný koniec spolupráce v tomto formáte.

Podľa Puska sa ukáže, či má toto zoskupenie ešte zmysel

Podľa poľského premiéra Donalda Tuska sa dnes v Prahe v súvislosti s dvojznačnými postojmi Bratislavy a Budapešti k vojne ruského prezidenta Vladimira Putina proti Ukrajine dokonca ukáže, či má zoskupenie Poľsko, Česko, Slovensko a Maďarsko ešte zmysel. Ani českého premiéra Petra Fialu (ODS) schôdzky s Ficom a maďarským premiérom Viktorom Orbánom kvôli rozdielnosti v názoroch podľa jeho slov netešia, dialóg má ale za dôležitý pre hľadanie európskeho konsenzu.

archívnev video

Spolupráca V4 bola úmyselne znefunkčnená, je to tragédia, hovorí Fico (Zdroj: TASR/Ladislav Vallach)

Tusk sa pred rokovaním V4 stretne s Fialou samostatne, popoludní ho na Pražskom hrade prijme prezident Peter Pavol. Predseda poľskej vlády v pondelok uviedol, že ho Ficov prejav k druhému výročiu vojny šokoval. Tusk podľa agentúry AFP usúdil, že nie je možný "žiadny kompromis" s neochotou šéfov maďarskej a slovenskej vlády podporiť Ukrajinu, čeliacu ruskej agresii. V4 podľa Tuska toho veľa dokázala v čase, keď všetci jej predstavitelia boli "demokratmi" a "rozhodnými stúpencami posilňovania Západu". Poliaci, Česi, Maďari a Slováci majú podľa poľského premiéra "objektívne vzaté takmer výlučne zhodné záujmy," a to aj vo sfére bezpečnosti.

"Všetci si želáme mier, ale k mieru je jediná cesta, že zabránim agresorovi, aby naplnil svoje ciele. Nebudeme ustupovať nespravodlivosti agresívnej vojny, zlu, ale pomôžeme tým, ktorí sú nespravodlivo napádaní, sa brániť," konštatoval Fiala na Ficovu adresu pri pondelkovom odlete na parížsky summit o pomoci Ukrajine.

Podľa Fialu hrozí zablokovanie niektorých rozhodnutí dôležitých pre bezpečnosť a budúcnosť krajiny

"Nehovorím, že je to moja najväčšia radosť sa tu stretávať s kolegami, s ktorými v rade kľúčových vecí vlastne nesúhlasím. Mám na mysli maďarského a slovenského predsedu vlády. Avšak viesť dialóg musíme, niekto to robiť musí," povedal Fiala. Alternatíva, že "sa nebudeme baviť", podľa neho hrozí zablokovaním niektorých rozhodnutí dôležitých pre bezpečnosť a budúcnosť krajiny. "Potrebujeme nachádzať jednotu v kľúčových veciach pre EÚ, aj keď je to zložité. Aj pre to stretnutie vo formáte V4," dodal.

Česku predsedá V4 od polovice minulého roka. V novembri sa v Prahe stretli prezidenti všetkých štyroch krajín, uskutočnili sa tiež stretnutia na ministerskej úrovni. Fiala sa v polovici januára vyjadril k prípadným výsledkom stretnutia premiérov skepticky. Minulý týždeň uviedol, že na stretnutí je pravý čas vzhľadom na zriadenie poľskej a slovenskej vlády. Dôležitá pre neho bola aj únijná zhoda na viacročnom finančnom rámci na začiatku februára.