Spor medzi vládou a prezidentkou sa vyostruje! Čaputová si vyžiadala zmenu štatútu SIS

"O zmene štatútu som sa dozvedela vo štvrtok z medializovaných informácií, štatút si, samozrejme, vyžiadam. Zatiaľ neviem žiadne podrobnosti o tom, aké zmeny vláda v tomto smere plánuje," povedala hlava štátu. Nechcela reagovať na hypotézy o možnej zmene vedenia SIS bez zapojenia prezidenta krajiny cez zmenu poverenia námestníka.

Ak by malo dôjsť k zmene právnej úpravy tak, že by prezident nemenoval riaditeľa SIS, podľa Čaputovej by to mohlo byť v rozpore s Ústavou SR. Podčiarkla, že priamo ústava zveruje hlave štátu kompetenciu menovať riaditeľa tajnej služby. Zopakovala tiež, že vláde trvalo štyri mesiace, kým jej vôbec ponúkla kandidáta, a že aj hlava štátu potrebuje podľa judikatúry ÚS riadny čas, aby mohla nomináciu vyhodnotiť.

Nezverejnenie novely Trestného zákona vníma ako obštrukciu

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vníma doterajšie nezverejnenie vládnej novely Trestného zákona v Zbierke zákonov SR ako obštrukciu. Uviedla to v piatok vo vyjadrení pre médiá. Hlava štátu podotkla, že novela už bola podpísaná všetkými troma najvyššími ústavnými činiteľmi a stále nie je zverejnená. Skonštatovala, že doteraz sa podľa štatistík zákony prijímané v skrátenom legislatívnom konaní zvykli zverejňovať zhruba za dva dni.

Dodala, že Ústavnému súdu SR podľa jej názoru nebráni samotné nezverejnenie v zbierke zákonov, aby rozhodol v otázke pozastavenia účinnosti novely. "Argumentácia k tomu je aj súčasťou môjho podania," doplnila.