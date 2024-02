Situácia so SIS sa vyostruje! Fico našiel spôsob, ako obísť Čaputovú: Nové vedenie bude do pár dní

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Premiér Robert Fico (Smer-SD) vyhlásil, že do niekoľkých dní bude vyriešená otázka Slovenskej informačnej služby (SIS) a bude mať riadne vedenie. Urobil tak v pléne Národnej rady (NR) SR počas štvrtkovej Hodiny otázok. "Nie sme malé deti a môžem vás informovať, že do niekoľkých dní bude táto situácia vyriešená a SIS bude mať riadne vedenie so všetkým, čo k tomu patrí," povedal premiér s tým, že ak nebude konať prezidentka Zuzana Čaputová, budú konať oni vo vládnej koalícii. Nepovedal, akým spôsobom chce situáciu vyriešiť. Prezidentka sa podľa neho postavila na stranu opozície, keď zatiaľ nepristúpila k otázke menovania šéfa SIS, ktorého navrhla vláda. Apeloval, že by si mala plniť svoje povinnosti a buď nominanta vymenovať, alebo pomenovať dôvody, pre ktoré ho odmieta.

Dodal, že vláda sa s jej argumentmi vyrovná a buď nájde iného nominanta, alebo sa tento bude brániť na súde. Podčiarkol, že navrhnutý Pavol Gašpar nie je obvinený ani trestne stíhaný. Poukázal aj na aktuálnu situáciu a na to, že tajnú službu vedie zatiaľ len poverený námestník riaditeľa. Vláda 14. februára odsúhlasila nomináciu súčasného štátneho tajomníka rezortu spravodlivosti Pavla Gašpara na riaditeľa tajnej služby. Riaditeľa SIS na základe návrhu vlády vymenúva prezident. Hlava štátu už informovala o úvahách, že menovanie nového riaditeľa tajnej služby nechá na svojho nástupcu.

Jedným z možných riešení, ako by mohli obísť prezidentku, je zmeniť zákon a zobrať jej túto kompetenciu. To ale razantne odmietla strana Hlas-SD. Nie je to však jediný spôsob. Vláda na dnešnom rokovaní schválila doplnenie štatútu SIS, ktoré predložil Rulíšek. Detaily tohto meteiálu však zatiaľ nie su známe. Jednou z možností, ako by sa však mohol Gašpar dostať na úrad je, že sa zmení štatút služby tak, aby ju mohol s plnými kompetenciami riadiť aj nižšie postavený člen.

K zmene štatútu SIS má byť v utorok mimoriadny výbor

O zmene štatútu Slovenskej informačnej služby (SIS), ktorú vo štvrtok schválila vláda, má v utorok (27. 2.) mimoriadne rokovať Osobitný kontrolný výbor Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti SIS. Zvolala ho jeho predsedníčka Mária Kolíková (SaS).

"Zvolala som mimoriadne zasadnutie Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS na utorok 27. 2. o 12.00 h s jediným bodom programu, a to je zmena štatútu SIS, ktorá bola dnes schválená vládou. Štatút rieši aj riadenie SIS, preto akékoľvek jeho zmeny je potrebné posúdiť z hľadiska zákonnosti a ústavnosti," povedala Kolíková. V prípade, že zmena bude nezákonná alebo neústavná, majú poslanci podľa jej slov priestor na jej napadnutie. "Zistíme, čo je jej obsahom, a na základe toho zvážime ďalšie právne kroky," doplnila.

Úprava štatútu môže podľa jej slov súvisieť s možnou zmenou procesu výmeny vedenia SIS. Myslí si však, že zmena, ktorá by pri menovaní riaditeľa obchádzala zákon a právomoci prezidenta, by nemohla obstáť. Poslankyňa sa zároveň pýta, aký majú priestor členovia kontrolného výboru, ktorí majú zo zákona priestor oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami. "Na viaceré otázky, ktoré dávame námestníkovi SIS, dostávame odpoveď, že ide o utajovanú skutočnosť, ktorú nám neposkytne. (...) Chceli sme, samozrejme, vedieť, ako s osobou Gašpara súvisí zmena štatútu, ale sme sa to nedozvedeli," uzavrela.

Zmenou štatútu SIS nemeníme žiadne kompetencie prezidentky, tvrdí Eštok

Zmenou štatútu Slovenskej informačnej služby (SIS) nemeníme žiadne kompetencie prezidentky. Vyhlásil to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v súvislosti s úvahami o možnom riešení otázky vedenia tajnej služby zmenou jej štatútu. Deklaroval, že odmietavý postoj Hlasu-SD voči zmene zákona a kompetencií prezidenta krajiny platí a rešpektujú to aj partneri. "Špekulovať môžete, o čom chcete. Nemôžem povedať viac, keďže je to vyhradený materiál," uviedol na margo úvah, že by sa zmenou štatútu SIS mohol meniť spôsob menovania jej riaditeľa.

"Ale ja by som touto cestou nešpekuloval," dodal. Čo sa týka postoja strany Hlas-SD, podľa Šutaja Eštoka sa nezmenil. "Diskutovali sme v rámci koalície. Náš postoj platí a rešpektujú to aj všetci partneri," dodal. Minister verí, že prezidentka Zuzana Čaputová pochopí potrebu dať SIS riadneho riaditeľa a nominanta vlády Pavla Gašpara vymenuje. Šutaj Eštok podľa vlastných slov nezachytil žiadne vážne pochybnosti o Gašparovi. Poslanec Národnej rady (NR) SR za Hlas-SD Samuel Migaľ ozrejmil, že k úprave štatútu SIS boli otázky aj na rokovaní výboru na kontrolu činnosti SIS. Keďže sa konal vo vyhradenom režime, nešpecifikoval obsah diskusie. Na otázku, či by zmena štatútu SIS ako riešenie vedenia tajnej služby bola pre Hlas-SD priechodná, reagoval tým, že o tom v klube zatiaľ nehovorili. "Každé jedno riešenie, a to môžem garantovať za seba aj za celú vládnu koalíciu, bude urobené v súlade so zákonom," dodal.

Števulová sa obáva, že vláda vyrieši otázku vedenia SIS zmenou jej štatútu

Opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR Zuzana Števulová (PS) sa obáva, že vláda by chcela otázku vedenia Slovenskej informačnej služby (SIS) vyriešiť zmenou štatútu tajnej služby a nie zmenou zákona. Upozorňuje na riziko, že by vláda mohla takto obísť kompetencie prezidenta krajiny vymenovať riaditeľa SIS. Uviedla to v reakcii na vyhlásenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD), že otázku vedenia SIS vyriešia do niekoľkých dní. Poslankyňa poukázala na to, že sa vláda vo štvrtok ráno zaoberala štatútom SIS a priblížila, že sa na to pýtali aj v parlamentnom výbore na kontrolu činnosti SIS.

"V kombinácii s tým, čo dnes premiér Fico povedal, mám vážne obavy, že sa vládna koalícia v tomto procese bude snažiť obísť prezidentku a zákonom predpokladaný postup, kde šéfa SIS musí menovať prezidentka. Ak sa tak udeje, tak ide o návrat do temných čias 'mečiarizmu'," podotkla. Upozornila na riziko, že vládna koalícia našla možnosť, ako obísť zákon bez toho, aby ho menila. Hovorí o balansovaní na hrane zákonnosti. Števulová doplnila, že rokovanie výboru podliehalo vyhradenému režimu, rovnako ako materiál o štatúte SIS na rannom rokovaní vlády. Preto ani nešpecifikovala obsah diskusie vo výbore na kontrolu činnosti SIS. Apelovala na vládnu koalíciu, aby takéto riziko nepodstupovala a rešpektovala platný právny stav.

Prezidentka nemá informáciu o pláne premiéra v súvislosti s vedením SIS

Prezidentka Zuzana Čaputová nemá informáciu, o akom pláne v súvislosti so Slovenskou informačnou službou (SIS) hovorí premiér Robert Fico (Smer-SD) a nemôže sa teda k tomu vyjadriť. Uviedol to riaditeľ odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR Jozef Matej v reakcii na štvrtkové slová predsedu vlády, že do niekoľkých dní bude vyriešená otázka SIS a bude mať riadne vedenie. Prezidentský palác pripomína, že vláda navrhla hlave štátu riaditeľa SIS takmer po štyroch mesiacoch.

"Nikam sa pritom neponáhľala a ešte pred pár týždňami to Robert Fico obhajoval tým, že SIS je momentálne v rukách skúseného profesionála, ktorý si dobre robí svoju prácu. Nie je teda dôvod okamžite vymenovať kandidáta, ktorého jej vláda len pred týždňom navrhla," uviedol Matej. Poukázal tiež na rozhodnutia ústavného súdu, v zmysle ktorých prezidentka "má mať možnosť pokojne preskúmať ústavné, zákonné a na osobu vzťahujúce sa kritériá navrhnutého kandidáta".

