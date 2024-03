Matúš Šutaj Eštok schvaľuje stretnutie Blanára s Lavrovom: Krúpa ho kritizuje

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Konečne máme zahraničnú politiku suverénnu. Musí byť orientovaná na všetky štyri svetové strany," skonštatoval Šutaj Eštok. Podľa neho treba rokovať s USA i Ruskom, Čínou i V4. Minister zopakoval, že Hlas podporuje mier na Ukrajine, ktorý sa však dá dosiahnuť len diplomatickou cestou, nie zbrojením a vojnovým konfliktom. "Čo zoberiete flinty a pôjdete do Ruska?" pýta sa. Je presvedčený, že rokovanie Blanára s Lavrovom by mohlo byť prvým krokom k tomu, aby sa prispelo k mieru. Uvedomuje si však, že jedným stretnutím sa mier nedosiahne, avšak ani rinčanie zbraní na oboch stranách tomu nepomôže.

Juraj Krúpa (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Krúpa na margo stretnutia oboch ministrov zahraničných vecí poznamenal, že Blanár sa zachoval tak, ako "keď si ide šťuka zaplávať v rieke Moskva a ide sa ukloniť svojmu cárovi". Pripomenul, že Lavrov je okrem iného na sankčnom zozname EÚ. Nemyslí si, že by sa Ukrajina mali brániť diplomatickými nótami. Mier musí byť podľa neho férový. Diskutujúci sa nevyhli ani téme novely Trestného zákona. Šutaj Eštok zdôraznil, že v koalícii rešpektujú rozhodnutie Ústavného súdu SR, a to aj napriek tomu, že majú legitímne pochybnosti. Hovorí o viacerých "zvláštnostiach" vrátane toho, že médiá sa o rozhodnutí dozvedeli skôr ako strany sporu. "Napriek tomu budeme rešpektovať rozhodnutie súdu," odkázal.

Eštok je presvedčený, že Gašpar je dostatočne kvalifikovaný na šéfa SIS

Garantuje tiež, že uznesenie Ústavného súdu k novele Trestného zákona bude do 15. marca zverejnené v Zbierke zákonov. Zároveň verí, že súd rozhodne definitívne čo najskôr. Deklaruje tiež, že Slovensko nebude stredovekým inkvizičným štátom. Krúpa na margo rozhodnutia Ústavného súdu poznamenal, že nejde o to, kto vyhral, ale o to, čo sa podarí "víťazstvo spravodlivosti a právneho štátu." Jeho nález je podľa neho jednoznačný, radosti koalície v niektorých veciach sú predčasné.

Mrzí ho tiež, že pri novele Trestného zákona ignorovala koalícia protestujúcich občanov, opozíciu, odborníkov, EÚ i zahraničných partnerov. Je zvedavý, ako sa postavia k rozhodnutiu súdu a či ho budú ignorovať. Šutaj Eštok je zároveň presvedčený, že Pavol Gašpar je dostatočne kvalifikovaný na šéfa SIS. Myslí si tiež, že do definitívneho rozhodnutia súdu by nemal parlament hýbať s trestnými sadzami. Krúpa do istej miery ľutuje, že Mária Kolíková nekandiduje na post šéfky SaS. Ak by bol zvolený do Európskeho parlamentu, zváži odchod do Bruselu. Myslí si tiež, že niekdajší premiér Igor Matovič miestami lepšie reprezentoval Slovensko ako ministerka kultúry Martina Šimkovičová.