MIMORIADNY ONLINE Najväčší protest farmárov: Slovensko čaká kolaps dopravy, ulice zaplavili stovky traktorov

Trnava - 110 ks. Z poľnohospodárskych podnikov okresov Hlohovec, Piešťany, Trnava - hviezdicovito na vjazdoch do Trnavy: od Hrnčiaroviec, Zelenča, Zavaru, Bieleho Kostola, Ružindola, Zvončína, Bolerázu, Krupej, Špačiniec, Bučian

Nové Zámky - 100 ks. zraz na parkovisku kúpalisko Štrand NZ, pokračujeme po ceste smer Bánov, Šurany, na kruhovom pri Tescu smer na Nitru, križovatka SPOŠ smer Nové Zámky, cez mesto smer Komárno po Kaufland, kruhový objazd naspäť po kruhový SPOŠ a dokola to isté.

Trenčín - 55 ks. Trenčín Zámostie-Bratislavská - Hasičská-G.M.R.Štefánika - výstavisko Expo Center, a.s. Zhromaždenie techniky na výstavisku.

Banská Bystrica - 40 ks. Okres BB - Vlkanová, Banská Bystrica, Slovenská Ľupča, Brezno a späť do Banskej Bystrice na Námestie Slobody.

Košice - 70 ks. Turňa nad Bodvou - Drienovec - Moldava n. Bodvou - Čečejovce - Košice-Šaca – Ludvikov dvor (odbočka na Hanisku) - Košice-Pereš – Červený rak (pri Optime) - Nižné Kapustníky (most VSS) - Slanecká - Južné nábrežie - Vyšné Opátske – Prešovská cesta - smer Prešov - Parkovisko na Chvalabohu (Zelený dvor) – Budimír (zjazd z diaľničného privádzača a príjazd na diaľničný privádzač) – smer Košice – ul. Hlinkova – ul. Watsonova – Trieda SNP – Trieda KVP – na križovatke pri Optima sa to rozdelí na dve časti:

1 časť: smer Rožňava – Ludvikov dvor (odbočka na Hanisku) - Košice-Šaca - Čečejovce – Moldava n. Bodvou - Drienovec – Turňa nad Bodvou

2 časť: smer Prešov - Červený rak (pri Optime) - Nižné Kapustníky (most VSS) - Slanecká - Južné nábrežie - Vyšné Opátske – Prešovská cesta – Budimír