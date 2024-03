Na ceste pod Strečnom dokončia cez víkend budovanie ochranného plota

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)

ŽILINA - Na ceste I/18 v Strečnianskej úžine dokončia v piatok (8. 3.) od 20.00 h do soboty (9. 3.) do 8.00 h práce, súvisiace s budovaním ochranného plota. Podľa vedúcej odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou Mestského úradu (MsÚ) v Žiline Kataríny Gazdíkovej bude doprava regulovaná a obmedzenia potrvajú nevyhnutný čas.

Doplnila, že v sobotu od 8.00 h do 17.00 h a v nedeľu (10. 3.) od 8.00 h do 14.00 h sa na skalnatom brale nad cestou I/18 vykoná montáž feraty. "Ďalej skúška odolnosti a funkčnosti zhotovenej ochrannej bariéry a prieskum územia za účelom dokončenia inžiniersko-geologického prieskumu. Od 13. do 19. marca horolezci zabezpečia obhliadku skalnatého brala v inkriminovanom mieste," dodala.

archívne video

Brífing po zasadnutí krizového štábu na ceste I/18 Strečno (Zdroj: TASR/Erika Ďurčová)

Na ceste I/18 pod Strečnom vyhlásili 9. februára mimoriadnu situáciu pre riziko pádu skál. V úseku medzi skalami Margita a Besná došlo 7. februára k zosuvu svahu. Bol taký silný, že poškodil vozovku a potrhal krajnicu. Popadané skaly poničili dve vozidlá, pri udalosti sa nikto nezranil. V úseku je momentálne dopravným značením dočasne znížená rýchlosť v oboch smeroch.