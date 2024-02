Vláda bude rokovať o zabezpečení eurovolieb i úprave príspevku pre odídenca

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Na zabezpečenie prípravy a vykonania volieb do Európskeho parlamentu (EP) v roku 2024 sú v rozpočtovej kapitole Ministerstva vnútra (MV) SR alokované prostriedky vo výške 11 739 985 eur a v rozpočtovej kapitole Štatistického úradu (ŠÚ) SR vo výške 2 248-tisíc eur. Vyplýva to z harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do EP, ktorý má v stredu schvaľovať vláda.