Poslanci Európskeho parlamentu sa zaujímali, či kroky vlády Slovenskej republiky nepoškodia finančné záujmy Únie

(Zdroj: SITA)

BRUSEL - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z Výboru pre kontrolu rozpočtu (CONT) vo štvrtok popoludní diskutovali s predstaviteľmi Európskej komisie o právnom štáte na Slovensku a ochrane prostriedkov EÚ. Ana Gallegová z Európskej komisie (EK) uviedla, že exekutíva Únie vedie dialóg so slovenskou stranou a snaží sa zabrániť situácii, ktorá by viedla k zastaveniu finančných tokov. Informuje o tom spravodajca TASR.

Zo 14 slovenských europoslancov sú členmi výboru CONT traja: Jozef Mihál (nezávislý/RE), Monika Beňová (Smer-SD/nezaradená) a Michal Wiezik (PS/RE). Na diskusii sa zúčastnili aj europoslanci Vladimír Bilčík (nezávislý/EPP) a Robert Hajšel (Smer-SD/nezaradený). Slova sa počas vyše hodinového podujatia ujali europoslanci z viacerých politických frakcií a členských krajín EÚ, ktorí poukázali, že EP koná v rámci mechanizmu podmienenosti čerpania eurofondov a že poslanci chcú zistiť súčasnú pozíciu eurokomisie voči legislatívnym zmenám zavádzaným vládou Roberta Fica a chcú vedieť, do akej miery by mohla EK zakročiť voči Slovensku.

Berú veľmi vážne dialóg o súčasnej situácii

Diskusiu moderovala šéfka výboru CONT Monika Hohlmeierová, ktorá sa Komisie tiež pýtala, čo presne od Slovenska žiada a dokedy a ako môže zabezpečiť, aby Slovensko neprišlo ani o jedno euro. Tím eurokomisie viedla Ana Gallegová, šéfka Generálneho riaditeľstva EK pre spravodlivosť a spotrebiteľov (JUST). Spolu so svojimi kolegyňami uviedla, že exekutíva EÚ naďalej pozorne sleduje všetky kroky slovenských úradov s cieľom uistiť sa, že nebudú ohrozené finančné záujmy Únie. Gallegová potvrdila, že EK pozastavila hodnotenie štvrtej platby z Plánu obnovy v hodnote okolo 800 miliónov eur, pretože čaká na požadované argumenty a podklady.

Uviedla, že zástupcovia EK navštívili Slovensko, sú v kontakte s vládou a berú veľmi vážne dialóg o súčasnej situácii. Vyjadrila nádej, že vnímané riziká sa nestanú realitou a že zmeny zákonov budú v súlade s právom EÚ. Komisia pri každých legislatívnych zmenách preveruje, či neboli ohrozené aj míľniky z predošlých platieb, čo by znamenalo vrátenie časti použitých peňazí. V závislosti od miery ohrozenia míľnikov môže ísť o pozastavenie od piatich do sto percent platieb cez Plán obnovy. Podľa Gallegovej každý členský štát musí preukázať, že má efektívny vnútorný spôsob auditu a kontrol, ktorý zabráni nesprávnemu využitiu európskych zdrojov, a preto pozorne sleduje napríklad oslabenie antikorupčného zákona. "Budeme robiť všetko pre to, aby nedošlo k negatívnej situácii. A ak k tomu dôjde, nebudeme váhať použiť všetky mechanizmy a nástroje, aby sme túto situáciu napravili," odkázala Gallegová.