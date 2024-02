K ataku na ministerku Šimkovičovú v Abú Dhabí sa prihlásili matovičovci: Zverejnili VIDEO z incidentu

Martina Šimkovičová (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA/ABÚ DHABÍ - Počas týždňa sme vás informovali o incidente, ku ktorému došlo v Spojených arabských emirátoch. Podľa rezortu kultúru tam dvaja Slováci atakovali ministerku Martinu Šimkovičovú, ktorá do Abú Dhabí cestovala pracovne. K incidentu došlo v záverečný deň medzinárodnej konferencii UNESCO o vzdelávaní v oblasti kultúry a umenia a napriek tomu, že ministerstvo vec otvorene komunikovalo, to, kto Šimkovičovú takýmto spôsobom konfrontoval, zostávalo neznáme. Až doteraz. Hlavní aktéri na seba upozornili sami a nejde o nikoho iného, ako ľudí blízkych Igorovi Matovičovi.

Incident Martiny Šimkovičovej v Abú Zabí (Zdroj: Facebook/Igor Matovič )

Rezort ešte vo štvrtok uviedol, že v čase keď sa ministerka chcela presunúť z miesta konania medzinárodnej konferencie UNESCO na ďalší pracovný program, ju pri aute čakali dvaja slovensky hovoriaci muži s mikrofónom a kamerou. „Jeden z mužov sa jej chcel natlačiť do auta, pričom sa jej pýtal na jej údajne LUXUSNÚ CESTU," uviedlo ministerstvo. Opakovane jej pritom neodpovedali, z akého média či inštitúcie sú.

Muž s mikrofónom údajne iba opakoval, že je zástupcom daňových poplatníkov. "Muž, ktorý sa očividne triasol jej na to po niekoľkých výzvach odpovedal, že zastupuje daňových poplatníkov. Išlo o veľmi nepríjemnú situáciu, pretože nebolo možné vylúčiť, či nejde o muža so psychickou poruchou vzhľadom na to, že sa skutočne po celý čas triasol," upozornili. Zasiahnuť musel podľa rezortu jeden z členov delegácie, keďže sa nedal vylúčiť možný fyzický útok. "Je však zrejmé, že celá táto akcia je zorganizovaná, pretože dvaja muži dnes v Abú Dhabí vyhľadali verejnosti neznámu delegátku z ministerstva školstva medzi viac ako 900 ľuďmi a dávali jej otázky o programe ministerky Šimkovičovej," dodalo ministerstvo.

(Zdroj: Ministerstvo kultúry SR)

Ministerka je podľa nich kedykoľvek pripravená odpovedať na otázky, zdôraznili však, že v tomto prípade išlo o drzú a neslušnú formu, kde sa navyše títo ľudia ani nepredstavili a snažili sa nasilu dostať ministerke do auta. "Je to hanba, ktorú slovenskí občania robia v zahraničí, cirkus aký poznáme z čias Igora Matoviča, pred očami organizátorov medzinárodnej konferencie a účastníkov z celého sveta," tvrdí rezort kultúry.

Paradoxne, práve sám Igor Matovič a jeho strana Slovensko sa teraz na sociálnej sieti „pochválili“ videom, na ktorom je zachytený spomínaný incident a otvorene priznali, že za ním stoja oni. Osobou, ktorá ministerke kladie otázky pri nastupovaní do auta je dlhoročný hovorca strany Matúš Bystriansky. „V hnutí SLOVENSKO nám bolo od začiatku podozrivé, prečo by mala zahraničná pracovná cesta ministerky kultúry Šimkovičovej v luxusnej dovolenkovej destinácii v Abu Dhabi trvať až 6 dní, keď konferencia UNESCO, kvôli ktorej tam išla, trvala len 2 a pol dňa,“ uviedol na sociálnej sieti Facebook Matovič. „Naše podozrenia umocňoval fakt, že ministerstvo odmietalo odpovedať na otázku hnutia SLOVENSKO, aký pracovný program má ministerka do svojho odletu, ktorý mala naplánovaný až o cca 40 hodín po skončení konferencie,“ pokračoval.

Svojich „chalanov“ vraj poslali do emirátov skontrolovať, ako „ministerka na zahraničnej ceste pracuje, či nás vzorne reprezentuje, a tiež opýtať sa jej, aký význam mala jej cesta a prečo má trvať ešte dva dni po konferencii.“ Šimkovičovej hnutie Slovensko vytklo jej prejav, ktorý na konferencii odznel v angličtine a naša ministerka v ňom nepredviedla práve najlepšie jazykové schopnosti. Podľa ich tvrdení mala tiež odignorovať 16 odborných diskusií na mimoriadne dôležité témy, ako financovanie kultúry, vzdelávacie kultúrne poukazy, audiovizuálny priemysel a podobne. Na tretí deň mala zasa údajne predčasne odísť ešte pred oficiálnym koncom konferencie a hlasovaním o dôležitom dokumente – Rámci UNESCO pre vzdelávanie v kultúre a umení.

Ministerstvo vnútra SR, pod ktoré spadá aj Úrad pre ochranu ústavných činiteľov uviedol, že počas zahraničnej služobnej cesty v Abú Dhabí zabezpečovala Šimkovičovej ochranu pozývajúca krajina. V budúcnosti by to však mohlo byť inak. „Uvedený incident evidujeme a do budúcna prehodnocujeme poskytovanie ochrany i počas zahraničných služobných ciest všetkých určených osôb,“ uviedli.