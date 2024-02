Šimkovičovej napadnutie v Abú Zabí má dohru: Rezort vnútra hovorí o zásadnej zmene! Dotkne sa všetkých pri moci

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA/ABÚ ZABÍ – Pracovná cesta ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) sa zmenila na hotovú drámu. Počas jedného z presunov ju totiž pri nastupovaní do auta napadla dvojica Slovákov. Tí chcela od ministerky odpovede na otázky, no podľa rezortu nepovedali, z akého sú média. Na celú vec citlivo reaguje naše ministerstvo vnútra, pod ktoré spadá Úrad pre ochranu ústavných činiteľov. Je dosť možné, po incidente sa budú meniť pravidlá.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová - Konferencia UNESCO WCCAE 2024 (Zdroj: YouTube/ UNESCO WCCAE 2024)

K incidentu došlo v záverečný deň medzinárodnej konferencii UNESCO o vzdelávaní v oblasti kultúry a umenia, ktorá sa koná v hlavnom meste Spojených arabských emirátoch. Slováci s kamerou a mikrofónom sa podľa rezortu mali tlačiť do auta, v ktorom ministerka odchádzala a atakovať ju. "Incident sa odohral v Abú Dhabí dnes po 12.00 h miestneho času, keď sa pani ministerka chcela presunúť z miesta konania medzinárodnej konferencie UNESCO na ďalší pracovný program. Pri aute ju čakali dvaja slovensky hovoriaci muži s mikrofónom a kamerou. Jeden z mužov sa jej chcel natlačiť do auta, pričom sa jej pýtal na jej údajne LUXUSNÚ CESTU," uviedlo ministerstvo.

(Zdroj: Ministerstvo kultúry SR)

Opakovane jej pritom neodpovedali, z akého média či inštitúcie sú. Muž s mikrofónom údajne iba opakoval, že je zástupcom daňových poplatníkov. "Muž, ktorý sa očividne triasol jej na to po niekoľkých výzvach odpovedal, že zastupuje daňových poplatníkov. Išlo o veľmi nepríjemnú situáciu, pretože nebolo možné vylúčiť, či nejde o muža so psychickou poruchou vzhľadom na to, že sa skutočne po celý čas triasol," upozornili. Zasiahnuť musel jeden z členov delegácie, keďže sa nedal vylúčiť možný fyzický útok. "Je však zrejmé, že celá táto akcia je zorganizovaná, pretože dvaja muži dnes v Abú Dhabí vyhľadali verejnosti neznámu delegátku z ministerstva školstva medzi viac ako 900 ľuďmi a dávali jej otázky o programe ministerky Šimkovičovej," dodal rezort.

"V tejto súvislosti chceme zdôrazniť, že ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová je v Abú Dhabí pracovne na riadnej služobnej ceste a zastupuje Slovenskú republiku. Vulgárne správanie, osobné útoky a doslova šikanu, ktorú musí dennodenne znášať považujeme za absolútne neprípustný spôsob politického boja a absolútne nevhodné správanie voči ŽENE," utavreli.

Ministerka je podľa vyjadrenia rezortu kedykoľvek pripravená odpovedať na otázky, zdôraznili však, že v tomto prípade išlo o drzú a neslušnú formu, kde sa navyše títo ľudia ani nepredstavili a snažili sa nasilu dostať ministerke do auta. "Je to hanba, ktorú slovenskí občania robia v zahraničí, cirkus aký poznáme z čias Igora Matoviča, pred očami organizátorov medzinárodnej konferencie a účastníkov z celého sveta," tvrdí rezort kultúry.

Ochranu zabezpečovali Arabi

Otázka však znie, ako sa k dvojica tak blízko k ministerke vôbec dostala. S otázkami sme sa preto obrátili na slovenské ministerstvo vnútra, pod ktoré spadá aj Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií. „Počas zahraničnej služobnej cesty pani ministerky v Abú Zabí zabezpečovala ochranu pozývajúca krajina,“ uviedol pre Topky.sk rezort vnútra. V budúcnosti by to však mohlo byť inak a úlohu v tom hrá práve skúsenosť Šimkovičovej v Abú Zabí. „Uvedený incident evidujeme a do budúcna prehodnocujeme poskytovanie ochrany i počas zahraničných služobných ciest všetkých určených osôb,“ uviedli.