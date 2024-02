Poslanci budú v debate k novele Trestného zákona pokračovať v stredu ráno

NRSR (Zdroj: SITA/Milan Illík)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili utorkové rokovanie vystúpením Mariána Kéryho (Smer-SD) v diskusii k novele Trestného zákona, ktorá je v druhom čítaní. Kéry odmietol, že by novela chránila zločincov, je to podľa neho "do neba volajúca" hlúposť. Poslanci budú v diskusii pokračovať v stredu (7. 2.) od 9.00 h.

VIDEO Výzva generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi

Novela podľa Kéryho uvádza, že žiadny trestný čin nemôže zostať nepotrestaný. Myslí na to, aby sa predchádzalo recidíve, zničeniu rodinných vzťahov a tiež na to, aby mal páchateľ motiváciu začať nový život. "K zmene dochádza jedine v dôsledku majetkových trestných činov z dôvodu harmonizácie trestnoprávnych úprav napríklad s Českou republikou (ČR), kde sa v trestných sadzbách nelíšime," uviedol. Poslanec Ján Hargaš (PS) reagoval, že Kéry neuviedol všetky fakty. Doplnil, že hranice škody mení koalícia tak, že to, čo je v ČR za desaťročné väzenie, bude u nás za štvorročné. "A tým pádom to, čo je v ČR premlčané až po 15 rokoch, u nás bude premlčané po piatich," vysvetlil Hargaš.

Počas utorka vystúpili v rozprave najmä opoziční poslanci. Rozprava v druhom čítaní je skrátená na 62 hodín a poslanecké kluby mali vyhradený presný čas. Ten už ostal iba pre klub PS a KDH. Viacero opozičných poslancov predložilo pozmeňujúci návrh.

V rozprave rečnil aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), ktorý obviňoval najmä PS, že sa neozývalo a neorganizovalo protesty počas minulého volebného obdobia. Minister vyhlásil, že opozícia sa mala ozvať aj v iných prípadoch, kde bolo treba "kričať" o spravodlivosť a porušovanie ľudských práv. Pýtal sa, kde boli opoziční predstavitelia, keď napríklad dochádzalo k šikane vo väzbách. Poslankyňa Zuzana Števulová (PS) odkázala ministrovi, že vytrháva veci z kontextu. "To, čo robíte, je v skutočnosti únos spravodlivosti," dodala. Marián Čaučík (KDH) reagoval, že veľká časť ministrovho vystúpenia bola politická kampaň.