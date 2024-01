Stávkové kancelárie praskajú vo švíkoch: Ľudia tipujú meno nového prezidenta! TOTO sú ich jasní favoriti

Ivan Korčok, Igor Matovič a Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Ján Zemiar)

Slováci pravidelne potvrdzujú svoj záujem o dianie v politike aj prostredníctvom stávok. Výnimkou nie sú ani aktuálne prezidentské voľby "Už teraz evidujeme vysoký záujem a očakávame, že to bude podobné ako pri parlamentných voľbách,“ priblížil Tarek Yacoob z oddelenia bookmakingu vo Fortune.



O post prezidenta SR zabojuje celkom 11 kandidátov. V abecednom poradí kandidujú Andrej Danko, Patrik Dubovský, Krisztián Forró, Štefan Harabin, Ivan Korčok, Marian Kotleba, Ján Kubiš, Igor Matovič, Milan Náhlik, Peter Pellegrini a Róbert Švec.

Vysoké stávky na Pellegriniho a Korčoka

Spomedzi kandidátov sa zatiaľ suverénne najviac stávkuje na Petra Pellegriniho. "Bolo na neho uzavretých viacero vysokých stávok aj z Česka,“ potvrdil Yacoob. Doteraz najvyšší tiket bol ale vo Fortune podaný na triumf Ivana Korčoka. Jeden klient si stavil 4-tisíc eur s kurzom 2.50. Ak mu tip vyjde, prilepší si o 6-tisíc eur. "Práve na Ivana Korčoka je pritom uzavreté väčšie množstvo štvorciferných stávok.“

Prečítajte si tiež PRIESKUM Výsledok prvého kola prezidentských volieb by bol tesný: Tretí kandidát sa doťahuje na favoritov



Štvorciferné sumy prichádzali aj na Jána Kubiša, a to najmä v čase, keď sa ešte nehovorilo o kandidatúre Petra Pellegriniho. Ľudia zrejme predpokladali, že práve on získa podporu strán Smer-SD a Hlas. "Niektorí stávkujúci mu však výrazne verili aj v čase, keď už bola kandidatúra Pellegriniho pravdepodobná.“

Ján Kubiš (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Harabinovi veria viac ako Dankovi

Vysoký kurz až 3-tisíc je vypísaný na Andreja Danka. Ak by ste si naňho stavili tiket za 10 eur, vyhrať by ste mohli až 30-tisíc. Podľa bookmakerov je teda jeho víťazstvo veľmi nepravdepodobné. "Predpokladáme, že Andrejovi Dankovi uškodila kauza so semaforom, no ani bez nej by sme mu výrazne väčšie šance nedávali.” zhodnotil Tarek Yacoob.

archívne video

Tlačová konferencia Andreja Danka, ktorý oznamuje kandidatúru na prezidenta SR (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Andrej Danko podľa neho bojuje o podobného voliča ako Štefan Harabin, ktorému dávajú vyššie šance na úspech s kurzom 500.00. "Štefan Harabin je na sociálnych sieťach aktívnejší, obľúbenejší a jeho preferencie sú násobne vyššie.“

Na Matoviča si ľudia stavili už pred parlamentnými voľbami

Expert zároveň prezradil, že už pred parlamentnými voľbami prichádzali stávky na víťazstvo Igora Matoviča aj v boji o prezidentský palác. "Stávky na lídra hnutia Slovensko však ustali, keďže sa zdalo, že kandidovať nebude.“ Nakoniec sa Igor Matovič predsa len rozhodol inak, jeho šanca na výhru je však podľa kurzu 1 500 nižšia ako Štefana Harabina.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Najmenej stávok bolo zatiaľ prijatých na Krisztiána Forróa.uzatvára Tarek Yacoob.