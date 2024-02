Vo voľbách sa točia obrovské prachy: Stávkové kancelárie makajú na plné obrátky! TOTO je favorit bookmakerov

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar, TASR/Pavol Zachar, TASR/Jaroslav Novák, koláž - Topky)

BRATISLAVA – Prieskumy nám dávajú lepšiu predstavu o tom, akú podporu majú jednotliví kandidáti v prezidentských voľbách. Veľa o možnom výsledku nám môže však naznačiť aj stávkovanie. Pozreli sme sa na to, ako to v boji o palác vyzerá podľa bookmakerov.

Celkovým favoritom prezidentských volieb je súčasný šéf parlamentu a predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini. „Aktuálne je na celkové víťazstvo Pellegriniho v prezidentských voľbách vypísaný kurz 1,60:1, na Korčoka je kurz 2,20:1. Ďalší kandidáti nasledujú s priepastným odstupom. Ak by ste stavili na Harabina čo i len euro a stal by sa prezidentom SR, vyhrávate 1234 eur (kurz 1234:1). Ak by sa tento variant zrealizoval v prípade Igora Matoviča, z jedného eura vyhrávate 3333 eur (kurz na jeho víťazstvo je totiž 3333:1) a v prípade Andreja Danka dokonca až 5000 eur (kurz 5000:1),“ uviedla stávková kancelária Tipsport.

Podľa bookmakerov vyhrá Pellegrini aj 1. kolo prezidentských volieb. Aktuálny kurz je 1,65:1. „Na bývalého ministra zahraničných vecí Korčoka je momentálne kurz v tejto kurzovej udalosti 2,08:1. O tom, že menoslov prezidentského finále je viac-menej spečatený už mesiac pred 2. kolom, svedčí aj skutočnosť, že na tretieho v poradí favoritov Štefana Harabina je kurz na umiestnenie do 2. miesta v 1. kole až 275:1,“ poukázali.

Prezradili tiež, že najvyšší sólo tiket na prezidentské voľby na Slovensku má hodnotu 7869,37 eur a je na víťazstvo Ivana Korčoka (vo vtedajšom kurze 2,00:1). Pokiaľ by sa občianskemu kandidátovi podporeného väčšinou opozičných strán podarilo zvíťaziť, klient získa 15 738,4 eur.

„Zaujímavosťou je, že z hľadiska celkových náberov je Peter Pellegrini na Slovensku momentálne až na 3. mieste (tikety v hodnote viac ako 38-tisíc eur), pred ním je nielen Ivan Korčok (nábery za takmer 87-tisíc eur), ale aj Štefan Harabin (nábery za vyše 48-tisíc eur),“ dodali.

Podľa bookmakerov sme tiež odsúdení ísť voliť hlavu štátu na dvakrát. Podľa špecialistov na kurzové stávky je totiž veľmi nepravdepodobné, prakticky až nemožné, aby bola nová hlava štátu Slovenskej republiky zvolená už 23. marca 2024, teda v 1. kole. Kurz na takýto scenár je 220:1.

„Na Slovensku pozorujeme trend početných stávok na úspech Štefana Harabina. Súvisí to s tým, že na bývalého predsedu Najvyššieho súdu je momentálne vypísaný veľmi lákavý kurz, ktorý by mohol klientom priniesť vysoké výhry,“ poznamenal vedúci bookmakerov a špecialista na politické stávky Tipsportu Pavel Boško a doplnil: "Úplne odlišná situácia je v Českej republike. Jednoznačným favoritom pre českých tipérov je Peter Pellegrini, a to z pohľadu počtu tiketov, klientov, ako aj celkových náberov. Na súčasného predsedu NR SR je rádovo päťkrát viac náberov ako na Ivana Korčoka."