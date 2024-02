Pellegrini odmieta, že by bol proti zmene rokovacieho poriadku

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) nie je proti zmene rokovacieho poriadku parlamentu a praktické zmeny v ňom podporuje. Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii s tým, že aj na koaličnej rade sa dohodli na postupe. Do týždňa by si mali podľa jeho slov vládne strany predniesť svoje návrhy. Reagoval tak na vyjadrenia predsedu SNS Andreja Danka.