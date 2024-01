Na Šimkovičovú sa to valí z každej strany: Jej odstúpenie žiada už aj VŠMU... Fico reaguje!

Akademický senát FTF VŠMU sa pripojil k otvorenej výzve na odstúpenie ministerky kultúry (Zdroj: TASR/Dano Veselský, Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Na ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nominantka SNS) sa to valí z každej strany. Minulý týždeň kričali ľudia na námestí v Bratislave po jej odvolaní a vznikla aj petícia, ktorej počet hlasov každým dňom rastie. Najnovšie sa k výzve na jej odvolanie pripojil aj Akademický senát Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení (FTF VŠMU) v Bratislave, ktorý hovorí v súvislosti s rezortom o likvidačných krokoch bez dialógu s kultúrnou obcou. Premiér Robert Fico však pri ministerke stojí a má jeho plnú podporu.

"Ako členovia akademického senátu FTF VŠMU nemôžeme mlčať, keď sa pred našimi očami odohráva pokus o systémovú deštrukciu fungujúcich umeleckých a kultúrnych inštitúcií, od ktorých je závislý celý rad jednotlivcov, organizácií a v neposlednom rade aj budúcnosť našich študentov a študentiek," uvádza vo svojom vyhlásení.

archívne video

Skandujúci dav na opozičnom proteste žiada Šimkovičovej odstúpenie (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Podľa nich ide o likvidačné kroky bez dialógu s kultúrnou obcou, ktorých cieľom je ovládnutie umeleckých fondov a snaha o mediálny politický vplyv. "Homofóbne, dehonestujúce vyjadrenia ministerky kultúry smerom k menšinám navyše nepatria do výbavy politického predstaviteľa členskej krajiny Európskej únie," dodáva akadenický senát.

Majú preto opodstatnené pochybnosti o tom, či súčasná ministerka kultúry skutočne zastupuje kultúrnu obec alebo bola na túto pozíciu dosadená, aby proti kultúrnej obci bojovala. "Odmietame akýkoľvek politický vplyv v kultúre a v umení. Týmto vyhlásením sa pripájame k otvorenej výzve na odstúpenie ministerky kultúry," vyhlásil akademický senát vo svojom oficiálnom stanovisku.

Fico vyjadril ministerke plnú podporu

Premiér Robert Fico (Smer-SD) vyjadril plnú podporu ministerke kultúry Martine Šimkovičovej. Uviedol to po výjazdovom rokovaní vlády. Petíciu považuje Fico za bežný politický nástroj.

"Ak niekto zbiera podpisy, my mu v tom zabrániť nemôžeme. My na rozdiel od minulej vlády rešpektujeme petičné právo. Nevidím dôvod na to, aby sme vyvodzovali akúkoľvek mieru zodpovednosti voči ministerke," podotkol. Šimkovičová podľa premiéra plní program vlády.

Petícia na jej odvolanie má už približne 170-tisíc podpisov

Otvorená výzva na odstúpenie ministerky kultúry mala do utorkového popoludnia viac ako 170-tisíc podpisov. Petícia na odvolanie ministerky tak získala zatiaľ šesťnásobne viac hlasov, ako dostala Šimkovičová v roku 2023 v parlamentných voľbách (27 615 hlasov). Petíciu, ktorú podpísalo aspoň 100-tisíc občanov, by mala prerokovať Národná rada SR v pléne.

Počet podpisov k utorku 16.00 h (Zdroj: peticie.com)

Iniciátori výzvy vyčítajú ministerke autokratický spôsob vedenia rezortu, nezáujem o odbornú diskusiu a kroky, ktoré sú v rozpore s prijatou stratégiou kultúry a kreatívneho priemyslu. Rovnako poukazujú i na diskriminačné a zavádzajúce vyhlásenia, prednesené prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov ministerstva. V súvislosti s petíciou podalo Ministerstvo kultúry na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie.

Vášne naplno rozprúdila kontroverzná anketa

Ministerstvo kultúry SR kontroverznú anketu zverejnilo minulý utorok na svojom oficiálnom účte na sociálnej sieti. Pýtalo sa v nej, či má ministerstvo podporovať obnovu kultúrnych pamiatok alebo LGBT+ akcie. Ľudia ju odsúdili a považovali za prízemnú a vulgárnu.

(Zdroj: Facebook/Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)

Pod príspevkom tiež označovali Európsku komisiu, aby sa na takéto vystupovanie slovenského ministerstva pozrela. Ministerstvo kultúry anketu neskôr zo sociálnej siete zmazalo. Súčasná ministerka kultúry už v minulosti nazývala LGBTI+ a gender ideológiu za "najzvrátenejšie zo zvráteného, čo nám prináša tzv. liberálna demokracia".