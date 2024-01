Tvrdá rana pre živnostníkov a samoplatiteľov: Výrazné zdraženie poistného! O koľko stúpnu odvody?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Nový týždeň, ale aj nový rok. Odbitím polnoci z nedele na pondelok sme sa preniesli do roku 2024 a pre Slovákov to znamená viaceré zmeny. Ako každý rok, aj tento sa zvyšujú poplatky za poistné. Avšak, pozor, krátko pred Vianocami sa schválila zmena, ktorá výrazne zdražuje zdravotné poistenie pre samoplatiteľov. O koľko tak stúpnu odvody?

Od nového roku si živnostníci a samoplatitelia poriadne buchnú po vreckách. Dôvodom je zvyšovanie poplatkov za sociálne a zdravotné poistenie. Deje sa to každoročne, na základe zvyšovania priemernej mzdy na Slovensku. Doteraz bolo zvykom, že zdravotné poistenie stúpalo v priemere o 6 eur ročne, no tento rok prichádza zmena. Dôvodom je ozdravovanie verejných financií konsolidačnými opatreniami. Tento balík opatrení schválil parlament krátko pred Vianocami. Aj keď sa mali minimálne zdravotné odvody platiť vo výške 91,28 eura, po novom to bude 97 eur a 80 centov. V prípade SZČO so zdravotným poistením to je polovica, a teda 48,9 eura. Nejde tak o nárast o zvyčajných 6 eur, ale dvojnásobok.

Archívne VIDEO Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková po rokovaní vlády

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková po rokovaní vlády (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Zvýšenie sa navrhuje z dôvodu kritickej situácie s verejnými financiami, keď príjmy nepostačujú na krytie výdavkov na zdravotnú starostlivosť. Vzhľadom na solidárny systém verejného zdravotného poistenia neexistujú iné možnosti dofinancovania systému,“ odôvodňuje sa v materiáli. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) zdôraznila, že zdravotníctvo musí byť prioritou a musí ísť doň viac peňazí.

„Našli sme riešenie, ktoré umožní, že do zdravotníctva pôjde v budúcom roku o 357 miliónov eur viac. Bude to na základe zvýšenia zdravotného odvodu,“ priblížila. Dolinková doplnila, že ide o dodatočné zdroje nad rámec toho, čo by do zdravotníctva išlo. „Ak pôjdeme touto cestou, na ktorej sa zhodla vláda, je isté, že všetky tieto peniaze pôjdu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ poznamenala ministerka. Verí, že počas roka budú ešte hľadať ďalšie dodatočné zdroje na dofinancovanie zdravotníctva.

Poisťovne krok vlády síce rešpektujú, no vedia si predstaviť lepšie kroky k ozdraveniu zdravotníctva. "Rešpektujeme rozhodnutie o zvýšení odvodov, hoci je podľa nás správnejšie zvýšenie prostredníctvom platby za poistencov štátu. Mesačná platba za poistencov štátu nedosiahne ani 60 eur a odvody za ekonomicky aktívnych poistencov budú v prieme viac ako 200 eur. Problém nastane, ak dodatočné zdroje, ktoré prinesie zvýšenie odvodov (reálny dopad očakávame na úrovni 350 mil. €) pôjdu na oddlžovanie nemocníc, pretože to pre pacientov nebude mať žiadnu pridanú hodnotu, a bez zmien vo fungovaní nemocníc to ani neprinesie zlepšenie poskytovanej starostlivosti," upozonil hovorca poisťovne Dôvera Matej Štepiansky.

Sociálne a zdravotné odvody od 1.1.2024 Poisťovňa Poistné za rok 2023 Poistné za rok 2024 Rozdiel Sociálna poisťovňa 200,72€ 216,13€ 15,41€ Zdravotná poisťovňa 84,77€ 97,8€ 13,03€ Spolu 285,49€ 313,93€ 28,44€

Aj sociálne poistenie

Rovnako, ako zdravotné poistenie, zdražie aj to sociálne. Nepôjde však o tak výrazne zdraženie.

„Pre SZČO je minimálne poistné na úrovni 216 eur a 13 centov a pre dobrovoľne poistenú osobu, ktorá je poistená dobrovoľne v nezamestnanosti dôchodkovo a taktiež nemocensky je na úrovni 229 eur a 17 centov,“ vysvetlil hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. V minulom roku sa minimálne sociálne odvody platili vo výške 200,72 eura. Ide tak o zdraženie o necelých 16 eur. Mesačne si za sociálne a zdravotné odvody priplatia živnostníci a samoplatcovia o necelých 28,5 eura.

Spolu tak samostatne zárobkovo činné osoby a samoplatitelia zaplatia za minimálne odvody 313,93 eur mesačne. Rozdiel v preddavkoch sa vyšplhá až na takmer 350 eur za rok.

Splatnosť nových preddavkov za sociálne a zdravotné poistenie je do 8. februára 2024. V prípade, ak máte na platenie odvodov nastavený trvalý príkaz, nezabudnite si v ňom zmeniť výšku preddavkov, skontrolujte si aj číslo účtu.