Verím, že Slovensko nebude musieť z eurofondov vracať takmer nič, uviedol Richard Raši

BRATISLAVA - Zo starého programového obdobia bolo potrebné využiť za posledné dva mesiace viac ako 3,6 miliardy eurofondov. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD) však verí, že Slovensko nebude musieť vracať do Bruselu takmer nič. Uviedol to v koncoročnom rozhovore pre TASR.

"Záver tohto roka bol veľmi hektický, keďže sme na ministerstvo prišli až koncom októbra a naozaj nás tu čakalo veľké množstvo problémov. Tým najhorším bolo to, že všetko zo starého eurofondového obdobia musí byť zaplatené do 31. decembra tohto roka a na mnohé projekty neboli pripravené peniaze," objasnil Raši. Ako uviedol, časť peňazí vo výške 1,1 miliardy sa podarilo zachrániť tým, že boli presunuté na riešenie energokrízy. Ďalšia časť išla na riešenie krízy, ktorá vznikla pre konflikt.

"Verím, že do Bruselu budeme vracať čo najmenej, ale ešte stále máme pár dní a každý deň sa robí niečo pre to, aby sa peniaze využili pre Slovensko a nemuseli sa vracať doslova," dodal Raši. Taktiež podotkol, že kým za pôsobenia exministerky investícií Veroniky Remišovej bolo čerpanie eurofondov mesačne maximálne do úrovne 80 miliónov eur, za tohtoročný november to bolo 400 miliónov eur. "Za december to čerpanie môže byť až v úrovni jednej miliardy," uzavrel šéf rezortu.