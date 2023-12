Čerpanie eurofondov chceme zrýchliť aj zjednodušením zákona o verejnom obstarávaní, informuje Raši

Richard Raši (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR plánuje zrýchliť efektivitu čerpania eurofondov zjednodušením zákona o verejnom obstarávaní, ktorý predstaví začiatkom budúceho roka, ako aj znížením byrokracie. Uviedol to šéf rezortu Richard Raši (Hlas-SD).

archívne video

Raši naložil predchodkyni Remišovej za to, ako na ministerstve nešetrila peniaze a kupovala nábytky (Zdroj: Facebook/Richard Raši)

"Zákon o verejnom obstarávaní urobíme tak, ako je aj v okolitých krajinách, pretože samosprávy, mestá a obce, kraje a prijímatelia eurofondov hovoria o tom, že jedným z najväčších problémov je práve verejné obstarávanie, ktoré je na Slovensku výrazne komplikovanejšie a ide výrazne nad rámec požiadaviek Európskej únie," objasnil Raši.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Celý proces taktiež plánuje debyrokratizovať, aby žiadatelia museli odovzdať iba tie papiere, ktoré vyžaduje Európska únia. "Je to už pripravené, teraz pracujeme na tom, aby sa to aj reálne tak robilo," dodal šéf rezortu s tým, že sa nechce sústrediť na proces, ale na výsledok. Pre rezort bude preto podstatné, aby objekt stál, zrealizovala sa investícia v regióne a peniaze zostali na Slovensku a nemuseli sa vrátiť do Bruselu.

"Chceme úplne zmeniť myslenie aj našich úradníkov, ktorí majú hľadať v prijímateľoch eurofondov partnera a nie niekoho, ktorému dávajú pokuty a korekcie, aj keď sa môže nájsť iné riešenie," objasnil Raši.Taktiež priblížil avizovanú mapu verejných investícií, ktorá má umožniť prijímateľom eurofondov nájsť všetky možnosti riešenia svojho problému na jednom mieste. "Je to preto, aby bolo transparentne na jednom mieste ukázané, čo všetko v daných obciach a mestách je, a teda, aby sa vedelo určovať, čo v nich chýba, a kde sa má investovať," uzavrel.