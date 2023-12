VIDEOROZHOVOR Vicepremiér Kaliňák: S porušovaním práv neprestali ani po voľbách, preto chceme expresne zrušiť Lipšicov úrad

(Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

BRATISLAVA – Netají sa, že očakával opozičnú obštrukciu v parlamente. No rátal s tým, že to bude pri zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry a nie pri rozpočte. Vidí zásadný rozdiel v opozičných stranách, ktoré sám rozdeľuje na tie seriózne a deštruktívne. Pri zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry vidí priestor na diskusiu. V každom prípade chcú naplniť predvolebný sľub a úrad, ktorý vedie Daniel Lipšic, zrušiť. Konali by tak rýchlo, keby ho neviedol D.Lipšic? Ako vidí budúcnosť Smeru – SSD? Rozprávali sme sa podpredsedom vlády a ministrom obrany Robertom Kaliňákom.