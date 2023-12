Polícia eviduje nárast kamiónovej dopravy pri hraniciach: Odstavný pruh je takmer celý zaplnený

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

VYŠNÉ NEMECKÉ - V súčasnej dobe opäť došlo k nárastu počtu kamiónovej dopravy smerujúcej k ukrajinským hraniciam. Nielen pri hraničnom priechode Vyšné Nemecké a v blízkych prihraničných oblastiach, ale aj na rýchlostnej ceste R4 smerujúcej do Maďarska sú odstavené kamióny, ktoré svojou časťou zasahujú aj do jazdného pruhu. Informuje o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Na diaľnici D1 stojí odstavených vyše 200 kamiónov a na R4 smerom do Maďarska čaká viac ako 50 kamiónov. "Aj napriek tomu, že na Humenskej ceste v Michalovciach došlo k zmene organizácie dopravy tým, že v smere od Petroviec nad Laborcom do Michaloviec bol vytvorený ďalší odstavný pruh pre kamiónovú dopravu a opačný smer - z Michaloviec na Petrovce nad Laborcom sa zobojsmernil, je aj táto vytvorená plocha na odstavovanie kamiónov už takmer celá zaplnená," uviedla s tým, že nie je v silách polície znížiť počet vozidiel prichádzajúcich na Slovensko. Nateraz podľa jej slov nie je k dispozícii ani iný priestor, kde by sa prichádzajúca nákladná doprava dala odstavovať.

Polícia zároveň očakáva, že v piatok a v sobotu (23. 12.) bude pre vianočné nákupy zvýšený nápor počtu vozidiel do centra mesta Michalovce. Vodičov kamiónov preto vyzýva na zvýšenie opatrnosti, no predovšetkým obmedzenie pohybu v okolí odstavených kamiónov. Vodičov osobných áut, a to nielen pri prechádzaní okolo odstavenej kamiónovej kolóny, ale i v okolí nákupných centier, žiada o zvýšenie bezpečnosti a rešpektovanie pokynov policajtov. Upozorňuje tiež, že ku kolónam môže dochádzať aj pri križovatkách. Pripomína preto, že vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia nedovoľuje pokračovať za ňou v jazde.