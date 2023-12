Poľsko sa blíži k ukončeniu blokády na priechodoch s Ukrajinou

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

archívne video UNAS do odvolania zablokoval hraničný priechod Vyšné Nemecké (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Poľskí vodiči blokujú viacero hraničných priechodov so susednou Ukrajinou už od 6. novembra, požadujúc od Európskej únie zavedenie komerčných povolení pre ukrajinské spoločnosti prevážajúce tovary; výnimku majú mať len nákladné autá vezúce na Ukrajinu humanitárnu pomoc a vojenské vybavenie. Žiadajú tiež, aby boli povolenia na prevoz tovarov pozastavené tým firmám, ktoré vznikli po vypuknutí vojny na Ukrajine. Farmári prerušili blokádu na jednom z hraničných priechodov v nedeľu, autodopravcovia však v blokáde pokračovali na troch ďalšíc priechodoch.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

"Sme blízko k presvedčeniu, že naše činy môžu priniesť výsledky, ako sú rozhovory v Kyjeve, tak aj v Bruseli," povedal v stredu na tlačovej konferencii poľský premiér Tusk. "Nemyslím si, že dosiahneme maximum, čo si autodopravcovia želajú, ale zdá sa, že to, čo sa dá dosiahnuť, nám umožní zmierniť emócie aj zmierniť blokády na hranici," dodal. Systém povolení pre ukrajinských vodičov bol zrušený po tom, čo EÚ a Kyjev podpísali dohodu 29. júna 2022 - štyri mesiace po tom, čo Rusko začalo svoju plnohodnotnú vojenskú inváziu na Ukrajinu, píše Reuters. Tusk uviedol, že súčasné nariadenia týkajúce sa povolení budú platiť do júna a je nepravdepodobné, že by sa dovtedy mohli zmeniť.

Povedal však, že na "operačnej úrovni" možno nájsť iné riešenia. Dodal tiež, že o tejto záležitosti bude počas nadchádzajúcej návštevy Kyjeva hovoriť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. "Urobím všetko, čo bude možné, aby som uľahčil život a osud poľských vodičov," uviedol Tusk. Námestník poľského ministra pre infraštruktúru v piatok po schôdzke v Kyjeve vyjadril nádej, že protest kamionistov na hraniciach s Ukrajinou môže byť vyriešený ešte ku koncu tohto roka.