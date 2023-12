Ficova koalícia to schytala od opozície: Prekáža im tento zákon, náklad prišiel aj od exministra, vraj sú to šťuky!

Káčer nazval ministrov Ficovej vlády "štukami". (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, )

BRATISLAVA - Bola asi len otázka času, kedy sa k aktuálnym zákonom, ktoré chce nová vláda Roberta Fica aplikovať, ozve niekto z bývalých vlád. Teraz sa tak stalo a exminister zahraničných vecí z vlády Eduarda Hegera Rastislav Káčer si podal nie len jeho nástupcu, no aj kompetenčný zákon, ktorý je teraz predmetom rokovaní. Kritiku však adresovalo aj opozičné hnutie KDH, Progresívne Slovensko či líder hnutia Slovensko (predtým OĽaNO, pozn. red.) Igor Matovič.

Káčer svoj nesúhlas a ostrú kritiku prezentoval v poslednom statuse. Ten dokonca status okorenil aj fotografiou jedla, ktoré si bývalý šéf diplomatického rezortu vychutnával. "Návrh zmeny kompetenčného zákona obsahuje viaceré perly. Okrem iného, sa v článkoch VII a VIII ruší kompetencia Ministerstva zahraničných vecí (a SIS) vetovať export tovaru dvojakého použitia a vojenského tovaru. Nielen že zodpovednosť za licenčný proces prechádza z Ministerstva hospodárstva na obranu (to by samé o sebe nebola tragédia), ale autoritatívnym vykladačom ohrozenia zahraničnopolitických, obranných alebo bezpečnostných záujmov sa stáva exkluzívne minister Kaliňák," posťažoval sa Káčer.

Som zvedavý, čo na to povie tá nová diplomatická šťuka, spýtal sa s posmechom Káčer

Káčer dokonca citoval Roberta Kaliňáka z jeho posledného vystúpenia vo verejnoprávnom rozhlase. “To je v súlade s Programovým vyhlásením vlády, kde tú podporu slovenského obranného priemyslu si zobralo pod patronát ministerstvo obrany. Pravidlá áno, aby boli dodržané medzinárodné zákony, to je jasné, ale aby neboli politické prekážky a budem tvrdo trvať na tom, aby sme mali možnosť vyvážať, tak ako kedysi," povedal Kaliňák.

Po týchto slovách sa už Káčer neudržal. "Tak na toto sa ozaj teším, čo povie na túto kreativitu mága Roberta Kaliňáka tá nová Ficova diplomatická šťuka. Samozrejme, Robert Kaliňák je Ficova šťuka a nie minister Blanár. Som zvedavý, aké kompetencie ešte postupne preberie táto pravá šťuka. Okrem SIS, vojenského spravodajstva, MZV. Fakt, že je to úplne v rozpore s normálnym spravovaním štátu a pravidlami civilno-vojenských vzťahov…koho to trápi," povedal Káčer, ktorý mal zrejme na mysli aj Juraja Blanára.

V zákone sú nášľapné míny, mieni KDH

Podľa hnutia KDH sú v kompetenčnom zákone ukryté "nášľapné míny". "Rozhodovanie o armádnych licenciách má prejsť z ministerstva hospodárstva pod ministerstvo obrany, ktoré vedie Robert Kaliňák zo Smeru, ktorý sám podniká so zbraňami, šéfovi SIS po novom nezanikne mandát ale bude sa môcť kedykoľvek vrátiť do parlamentu, teda aj čerpať zákonnú ochranu pred väzobným stíhaním, mení sa spôsob menovanie šéfov Protimonopolného úradu, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví," tvrdia kresťanskí demokrati.

Biznis pre Kaliňáka, prská Matovič

Na kompetenčný zákon reagoval aj šéf hnutia Slovensko Igor Matovič, ktorý vo videu, ktoré pochádza z parlamentu a jeho faktickej poznámky, hovorí o tom, že ide len o "biznisy pre Kaliňáka".

PS-ko je nespokojné s diskusiou o zákone na výboroch

Progresívne Slovensko má zase svoju nespokojnosť vyjadrenú na sociálnej sieti cez poslankyňu Beátu Jurík, ktorá upriamuje pozornosť hlavne na krívajúcu diskusiu na výboroch. "Nechápem, že tu v pléne, ale aj na výboroch, niekoľko dní kladieme otázky, pretože ten kompetenčný zákon je šalát, koláč, guláš… a nikto nám neodpovedá. Nechápem, že ako sa tak rozhliadam okolo seba, keď niekto z opozicie vystupuje v rozprave, koaliční poslanci ale aj ministri či dokonca predsedajúci z koalície krútia hlavami, tváriac sa, že to tak vôbec nie je, že nič nechápeme. No nechápeme a preto sa pýtame. No neprichádzajú žiadne odpovede," píše Jurík.