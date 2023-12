Človek obžalovaný zo závažnej trestnej činnosti nemôže kandidovať na šéfa SIS, tvrdí strana PS

(Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

archívne video Gašpar je podľa Fica jeden z najhorúcejších kandidátov na post šéf SIS (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

"Gašpar je v jednom prípade obžalovaný a v ďalších vážnych kauzách je obvinený zo spáchania úmyselných trestných činov. Preto, aj keby bol ten najtalentovanejší a najschopnejší odborník na svete, takýto človek sa v žiadnom prípade nesmie stať riaditeľom SIS," uviedol Vančo.

Poznamenal, že Gašparove obvinenia ani obžalobu žiadny súd zatiaľ nespochybnil a čaká ho súdne konanie. Vančo tiež upozornil, že ak by SIS viedol obžalovaný a viacnásobne obvinený riaditeľ, zásadne by to ovplyvnilo aj jej postavenie a dôveryhodnosť u zahraničných partnerov. "Čo by v konečnom dôsledku ohrozovalo aj bezpečnosť Slovenska a jeho občanov," dodal.