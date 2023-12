Západ zasiahla snehová kalamita: Doprava kolabuje, diaľnice sa plnia, nehody a komplikácie na každom kroku!

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Výrazné zrážkové pole, ktoré sa do našej oblasti presunulo z Maďarska, prinieslo poriadnu dávku čerstvého snehu na západné Slovensko a do Bratislavy. Sneženie sa postupne presunie na stredné Slovensko, no meteorológovia upozorňujú, že už o pár hodín príde nečakaná zmena.