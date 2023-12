Chcete ušetriť na cene tepla a vypínate doma kúrenie? Obrovská chyba! Hrozí vám týchto SEDEM vážnych zdravotných komplikácií

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - S klesajúcimi teplotami možno niektorí stoja pred veľkým rozhodnutím, do akej miery je potrebné vykurovať domov. V dôsledku stúpajúcich cien energií je pochopiteľné, že mnohí kúria minimálne, a to aj za cenu chladu v interiéri. Odborník však varuje, že život v chladnom prostredí môže viesť k viacerým zdravotným komplikáciám.

Farmaceut Ian Budd z lekárne Chemist4U hovorí, že život v chladnom interiéri vám môže uškodiť. Dospelí vo veku 65 a viac rokov a deti, najmä mladšie ako päť rokov, sú vystavení vyššiemu riziku chorôb. Britská Národná zdravotnícka služba (NHS) odporúča udržiavať miestnosti, v ktorých trávite väčšinu času, pri teplote 18 stupňov alebo vyššej. V opačnom prípade vám môže hroziť týchto sedem zdravotných komplikácií.

(Zdroj: Getty Images)

Nárast krvného tlaku

Krvné cievy sa zužujú ako reakcia na nízke teploty. Tento jav je známy ako vazokonstrikcia. To vytvára väčší tlak vo zvyšku obehového systému a srdce musí pracovať tvrdšie, aby pumpovalo krv do tela, čím sa zvyšuje srdcová frekvencia a krvný tlak. Ide o normálnu reakciu, no kombinácia väčšej záťaže a chladu môže viesť k problémom so srdcom.

(Zdroj: Getty Images)

Potenciálny srdcový infarkt alebo mŕtvica

Starší ľudia majú tendenciu pociťovať chlad viac, čo je čiastočne spôsobené spomalením ich prirodzeného metabolizmu a tiež nedostatočnou prekrvenosťou organizmu. To sťažuje ich krvi a následne teplu dostať sa na končatín, takže chlad pociťujú intenzívnejšie. Keď nám začne byť zima, krv zhustne, čo môže spôsobiť jej zrážanie a následne môže viesť k infarktu alebo mŕtvici. Ak máte problémy so srdcom, je dôležité, aby ste zostali v teple.

(Zdroj: Getty Images)

Zvýšené riziko podchladenia

Ak je telo dlhodobo vystavené nízkym teplotám, začne strácať teplo a energiu rýchlejšie. "To môže viesť k hypotermii alebo abnormálne nízkej telesnej teplote, ktorá ovplyvňuje mozog, čo spôsobuje, že človek nie je schopný jasne myslieť alebo sa dobre pohybovať." Podchladenie je obzvlášť nebezpečné, pretože o ňom ani nemusíte vedieť.

Zhoršenie astmy

Ak trpíte astmou, chladné prostredie by ju mohlo zhoršiť. Studený vzduch je totiž suchý, čo dráždi vaše dýchacie cesty. Chladný vzduch tiež môže spôsobiť, že budete produkovať viac hlienu, čo môže zhoršiť astmu. Okrem toho je chladnejšie prostredie náchylnejšie na problémy s vlhkosťou a plesňami, ktoré môžu príznaky ešte viac zhoršiť.

(Zdroj: Getty Images)

Oslabený imunitný systém

Niektoré štúdie naznačujú, že nižšie teploty môžu ovplyvniť imunitnú odpoveď organizmu. Nos a dýchacie cesty sú lemované hlienom a drobnými vlasovými štruktúrami nazývanými riasinky, ktoré fungujú ako bariéra. Zachytávajú vírusy, ktoré vdychujete a presúvajú ich z dýchacích ciest. Hlien obsahuje antimikrobiálne látky, ktoré pomáhajú chrániť pred chorobami. Dýchanie studeného a suchého vzduchu môže oslabiť funkciu hlienu a riasiniek, čo vás vystavuje väčšiemu riziku bežných ochorení.

(Zdroj: Getty Images)

Zhoršenie duševného zdravia

Studený interiér neovplyvňuje len fyzické zdravie, ale aj to duševné. Nedávna štúdia zistila, že život v chladnom prostredí zdvojnásobuje riziko vážnych duševných problémov u tých, ktorí predtým netrpeli žiadnym duševným ochorením a strojnásobuje riziko u tých, ktorí trpeli.

(Zdroj: Getty Images)

Zvýšené riziko artritídy

Telo je citlivejšie na bolesť, keď sa ochladí, čo môže zhoršiť príznaky artritídy, ako sú bolesť a stuhnutosť, poškodenie kĺbov, opuchy a únava. "Keďže vaše telo šetrí teplo tým, že obmedzuje prietok krvi do končatín a pumpuje viac krvi do pľúc a srdca, môže to mať za následok stuhnutosť a bolesť kĺbov."