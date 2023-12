Budú tohtoročné Vianoce na ľade alebo na blate? Meteorológ neprináša dobré správy: Všetko sa ale môže zmeniť!

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstock.com)

Bolo to práve na Mikuláša, keď do nížin prišlo prekvapenie v podobe intenzívneho sneženia. Snehová pokrývka sa tu udržala niekoľko dní, no pomaly, ale isto mizne aj z miest, kde odolávala vplyvom počasia. V súčasnosti teploty v nížinách, najmä na západe a juhozápade Slovenska, pripomínajú skôr jar ako blížiace sa vianočné sviatky. Mnohých preto zaujíma, či sa konečne po rokoch dočkáme bielych Vianoc. Známy český meteorológ Petr Dvořák nemá pre ľudí zrejme dobré správy.

Archívne VIDEO V Bratislave na Mikuláša nasnežilo

V Bratislave dnes sneží (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Podľa najnovších prognóz to totiž vyzerá, že Vianoce budú skôr na blate ako na ľade. “Väčšie predpovede ukazujú, že by nadpriemerné teploty mali byť do polovice januára. To neznamená, že by nenapadol sneh, skôr je väčšia pravdepodobnosť, že sa roztopí a bude iba na horách. V nížinách a v stredných polohách budú teploty skôr nad nulou," povedal. Informácie priniesol portál tn.cz.

Ako dodal, podľa jeho odhadu budú tohtoročné Vianoce skôr teplé. Ako však poznamenal, stále existuje možnosť, že sa mýli. A to z dôvodu, že počasie v Česku, ale aj na Slovensku je nevyspytateľné a rýchlo sa mení. Na obe krajiny totiž vplývajú prúdy zo severu, juhu, západu či východu. “Keby sme sa posunuli ďalej na východ, tak by sme zistili, že tam je počasie stabilnejšie - v zime je zima a v lete teplo. Na západe je to naopak - zimy sú teplejšie a letá chladnejšie a sychravejšie,” vysvetlil s tým, že Česko a Slovensko sú medzi týmito vplyvmi.

(Zdroj: thinkstock.com)

Stále tak existuje možnosť, že Vianoce predsa len budú biele aj v nižších polohách. ​Môže totiž nastať scenár, že naším územím prejde tlaková níž, korá by so sebou niesla studený vzduch a my by sme sa nachádzali na jej zadnej strane, pričom by bol vpád studeného vzduchu zo severu. Vtedy by nasnežilo aj v nížinách. “To sa, samozrejme, môže stať, nemožno to vylúčiť,” upozornil Dvořák. Avšak, naďalej sa k tomuto scenáru neprikláňa. “Vzhľadom k tomu, ako sa vyvíja cirkulácia, usudzujem, že aj čas vianočný zostane v teplejšom móde a nedôjde k vpádu studeného vzduchu od severu. Ale nie je to ešte isté. Skôr sa prikláňam k teplým Vianociam, ako zasneženým,” uzavrel.