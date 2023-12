Konsolidačný balíček zníži príspevok pre RTVS, zvýšia sa súdne poplatky

Budova RTVS (Zdroj: TASR/Michal Svítok)

BRATISLAVA - Konsolidačný balík, ktorým sa menia niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií, prináša zníženie príspevku pre RTVS, zvýšenie súdnych a správnych poplatkov, ako aj zvýšenie zdravotných odvodov. Legislatívnu zmenu parlament vo štvrtok posunul do druhého čítania. Poslanci Národnej rady (NR) SR o nej rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. Podľa návrhu by tiež štátny sviatok Deň Ústavy SR viac nemal byť dňom pracovného pokoja.