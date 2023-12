KDH má obavy zo štátneho dlhu: Ak sa bude zvyšovať, dostaneme sa do vyššieho rizika gréckej cesty

Jozef Hajko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Vláda v konsolidačnom balíku cieli len na určité skupiny obyvateľov, pričom zabúda na ľudí, ktorí sú ohrození chudobou. Vyhlásil to v utorok na tlačovej konferencii poslanec Národnej rady (NR) SR Jozef Hajko (KDH) s tým, že pokiaľ sa bude dlh štátu zvyšovať, Slovensko sa môže dostať do vyššieho rizika gréckej cesty. Preto vláde navrhuje ísť do rozpočtového provizória.

"To, čo predstavila vláda, nemôžeme označiť ako jasné konsolidačné opatrenia. Skôr by som to nazval presúvaním peňazí z jedného vrecka do druhého. Vyzerá to tak, že to, čo sme včera dostali predložené, je neúplné a nemáme z toho jasno, ako bude v budúcom roku vyzerať hospodárenie štátu," priblížil Hajko.

Tlačová konferencia strany KDH o financiách (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

V súvislosti s daňovým zaťažením firiem uviedol, že toto opatrenie podväzuje ekonomickú aktivitu. Najlepšou konsolidáciou, ktorú môže štát spraviť, je podľa neho povzbudenie ekonomickej aktivity firiem, čím by zabezpečil vyšší výber daní a odvodov. Proti podnikateľskému prostrediu ide podľa neho aj opatrenie, týkajúce sa zvyšovania odvodov.

Hajko uviedol, že občanov sa priamo týka siahnutie na druhý pilier. "V praxi to bude znamenať, že ľudia, ktorí odvádzajú peniaze do Sociálnej poisťovne (SP) a druhého piliera, tam budú posielať menej peňazí, čím budú mať aj nižšie dôchodky," doplnil. Taktiež upozornil aj na predložený rozpočet SP v NR SR, z ktorého podľa neho vyplýva, že poisťovňa bude musieť na budúci rok vziať od vlády každé piate euro, ktoré použije na dôchodok. Dodal, že štvrtina rozpočtu SP bude krytá z dlhu.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Vôbec nehovoria ani o samosprávach, napríklad pri pomoci s hypotékami sa počíta s tým, že bude štedrý daňový bonus, čo je mínus pre obce a samosprávy. Nie je divu, že mesto Košice vyhlasuje, že nebude vedieť platiť do konca roka svoje povinnosti a nevie zostaviť rozpočet," skonštatoval Hajko.

Vládny konsolidačný balíček podľa neho počíta s tým, že vláda na budúci rok minie o miliardu eur viac a zároveň týmito opatreniami vyberie o dve miliardy eur viac. Vôbec však nehovorí o cenách energií. Upozornil, že pokiaľ vláda zachová ceny plynu v budúcom roku na súčasnej úrovni, musí na to nájsť miliardu eur. "Vyzývame vládu, aby pristupovala zodpovedne k zostavovaniu štátneho rozpočtu, aby doň zahrnula všetky opatrenia, ktoré sú nevyhnutné, a aby nám na stôl dala presné čísla," uzavrel Hajko.

Vláda v pondelok (4.12.) schválila balík opatrení na konsolidáciu verejných financií. V budúcom roku má do rozpočtu priniesť viac ako 1,5 miliardy eur. Jeho súčasťou je mimoriadne zdanenie bánk, predĺženie solidárneho príspevku z ropy, zvýšenie spotrebných daní z alkoholu a tabaku, ale aj zníženie príspevku do druhého dôchodkového piliera či zvýšenie zdravotného odvodu o percentuálny bod.