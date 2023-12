Štát prispeje na zvýšené splátky úverov: Najviac v sume 150 eur mesačne

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstockphotos.com)

BRATISLAVA - Štát bude oprávneným osobám od budúceho roka prispievať na zvýšenú úhradu splátky hypotéky, ku ktorej môže dôjsť pri jej refixácii. Výška novej štátnej sociálnej dávky bude 75 % zo zvýšenia splátky úveru na bývanie, najviac v sume 150 eur mesačne. Vyplýva to zo zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie z dielne ministerstva práce, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok definitívne schválila. Rokovala o ňom v skrátenom legislatívnom konaní.

"V súvislosti s nárastom úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie sa zvyšuje finančné zaťaženie najmä nízkopríjmových domácností, čím môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu platobnej schopnosti obyvateľov splácať úvery na bývanie dôsledkom nárastu ich úrokovej sadzby," zdôvodnil svoj návrh rezort práce.

Tlačová konferencia strany SaS: Ficov plán s hypotékami (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Do budúcnosti bude možnosť stanoviť každý rok v zákone o štátnom rozpočte odlišnú výšku príspevku. Na účely poskytovania príspevku je stanovená maximálna hranica príjmu oprávnenej osoby a spoludlžníka, a to vo výške najviac 1,6-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom (ŠÚ) SR za kalendárny rok, za ktorý sa posudzuje príjem.

Nárok na príspevok budú mať občania, ktorí zmluvu o úvere na bývanie uzatvorili pred 1. januárom roku 2024. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny bude príspevok vyplácať mesačne pozadu najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom občan plnil podmienky nároku. Poslanci k novele schválili viacero pozmeňujúcich návrhov z výborov. Umožnili napríklad poskytovanie pomoci aj oprávnenej osobe, ktorej sa zhoršili príjmové pomery až v posledných šiestich mesiacoch pred podaním žiadosti o príspevok. Upravili tiež pravidelné prehodnocovanie príjmu oprávnenej osoby a spoludlžníka, a to vždy v januári na obdobie do konca kalendárneho roka.

Zákon bude účinný od 1. januára 2024

Hlasovaním prešlo tiež rozšírenie poskytovania príspevku na zvýšenú splátku hypotéky. Nárok tak získajú aj oprávnené osoby, ktoré nehnuteľnosť síce neužívajú na vlastné trvalé bývanie, ale je v užívaní ich blízkych rodinných príslušníkov. Teda manžela, dieťaťa alebo rodiča. Novela upravuje aj zákon o bankách, aby umožnila poskytovanie informácií o úveroch medzi bankami a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Zákon bude účinný od 1. januára 2024.