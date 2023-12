Nepopulárna daň je späť: Ročne ukrojí z peňaženiek mnohým Slovákom aj tisíce eur! Takto má fungovať

(Zdroj: Getty Images)

archívne video

Tlačová konferencia Ladislava Kamenického, Erika Tomáša a Zuzany Dolinkovej (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Podľa slov financmajstra sa opatrenie bude týkať všetkých právnických osôb, nie živnostníkov. Minimálna daň nie je úplnou novinkou. Mali sme ju aj v minulosti a je známa aj ako tzv. „daňová licencia“. Jej výška nebude pre každého rovnaká, ale bude odstupňovaná podľa príjmov firiem. Kamenický si od tohto kroku sľubuje do rozpočtu o 102,4 milióna eur naviac.

Odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál však upozornil na to, že novinka sa týka všetkých podnikateľov, ktorí majú spoločnosť s ručením obmedzeným, teda aj tých, ktoré majú tzv. „spiacu“ s.r.o.-čku. Ak zmeny prejdú parlamentom v súčasnej podobe, znamenalo by to, že za rok 2024 budú musieť zaplatiť minimálnej dane z príjmu právnických osôb aj tieto subjekty.

(Zdroj: Facebook/Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála)

Pri výške zdaniteľného príjmu do 50-tisíc eur je minimálna daň 340 eur. Pri príjme od 50-tisíc do 250.Tisíc je to už 960 eur a pri príjme od 250-tisíc po 500-tisíc až 1920 eur. Pri príjme nad 500-tisíc eur by podnikateľ musel zaplatiť minimálnu daň až vo výške 3 840 eur.

Iný meter platí pre tie právnické osoby, ktoré z celkového počtu zamestnancov zamestnávajú aspoň 20 percent so zdravotným postihnutím. V ich prípade je suma minimálnej dane polovičná.

(Zdroj: Getty Images)

Platiť budú aj viaceré výnimky

Minimálna daň právnickej osoby sa netýka právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie. Rovnako sem nespadajú verejné obchodné spoločnosti, spoločnosti, ktoré prevádzkujú aj chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, sú v likvidácií alebo v konkurze. Netýka sa to ani pozemkových spoločenstiev, ak dosahujú len príjmy z činností podľa osobitného predpisu so zdaniteľnými príjmami (výnosmi) neprevyšujúcimi sumu 10 000 eur a platiť “daňovú licenciu“ nemusia ani právnické osoby za prvý rok po vzniku.

Znovuzavedenie daňovej licencie je súčasťou návrhu zákona, ktorý v pondelok 4. decembra schválila vláda. O zmenách v zrýchlenom konaní rokuje na aktuálne schôdzi parlament. Daňové licencie fungovali v mierne odlišnej podobe aj v minulosti, zavedené boli v rokoch 2014 až 2018.