Saskári naložili Šimkovičovej: Pobúrili ju spermie a nahota, sama sa tým však hrdí pred fotoaparátmi!

(Zdroj: Facebook/ Janka Bittó Cigániková, Topky/ Ramon Leško)

archívne video

TK po stretnutí Roberta Fica a Martiny Šimkovičovej (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Pani ministerku pobúril obraz s nahými telami zavesený v Slovenskom rozhlase a slovo spermie v reklame. Sama však rada produkuje akty s nahými mužskými či ženskými telami a ešte sa nimi aj hrdí pred fotoaparátmi médií,“ napísala na Facebooku Cigániková (SaS). „Jednu časť som radšej zakryla, mohlo by u pani ministerky prísť k samo-pobúreniu,“ okomentovala uštipačne fotografiu.

Podľa Cigánikovej by sme takéto konanie mohli volať aj dvojakým metrom či dokonca farizejstvom. Dodáva, že zo strany Šimkovičovej ide o nezmyselné a hlúpe snahy zasahovať v situáciách, kde to vôbec nie je nutné.

Jana Bittó Cigániková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

K slovu sa prihlásila aj ďalšia známa tvár. Podľa exministra školstva Gröhlinga chce ministerka riešiť vianočnú reklamu, ktorá pobúrila pár ľudí, problémy však vidí inde. „Niektorým sa nepáči, že chlapec v nej nehľadá dievča a že reklama spomína mužské pohlavné bunky. Kritikom vadí, že v reklame znie slovo spermie. Ale v rovnakom čase chodia reklamy na tabletky na erekciu či na krém na vaginálnu mykózu a tie nikomu nevadia,“ popísal.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

„Čo sa týka nehľadania dievčaťa, pohoršení občania usúdili, že to znamená, že hrdina patrí do LGBTI komunity. Aj keby to mohlo znamenať že jednoducho nemá na vzťah čas... Všimnite si, že ak reklamy vyobrazia kňaza, liberálni ľudia sa nebúria. Akonáhle je však naznačené, že niekto v reklame môže byť gej, konzervatívci sú pohoršení a majú pocit, že ide o propagandu a reklama všetkých zázračne preorientuje,“ komentuje Gröhling.

Dodáva, že Vianoce by podľa reklamy nemali byť o tom, že sa budeme blízkym montovať do života či im dávať nevyžiadané rady. Práve naopak, počas Vianoc by sa podľa poslanca Gröhlinga mali ľudia byť šťastní a rešpektovať jeden druhého. „To je napokon pekná myšlienka, ktorú by sme si mohli osvojiť všetci, aj pani ministerka kultúry,“ uštipačne poznamenal.