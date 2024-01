Syriza podporí uzákonenie manželstiev a adopcie párov rovnakého pohlavia

Ilustračné foto

Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis podľa stredajších vyjadrení plánuje takúto legislatívu predložiť až po dozretí spoločenskej diskusie v tejto téme. Podľa gréckych médií by sa tak mohlo stať pred júnovými voľbami do Európskeho parlamentu.

Líder hlavnej opozičnej strany Kasselakis uviedol, že nariadi svojim poslancom, aby zahlasovali za návrh. Podotkol však, že v oblasti rodičovských práv nezachádza dostatočne do hĺbky. V interview pre Star TV povedal, že napriek nedokonalostiam návrh obsahuje "pozitívne prvky". Zároveň kritizoval premiéra Mitsotakisa za to, že odmietol nariadiť všetkým poslancom svojej strany Nová demokracia (ND), aby podporili túto otázku týkajúcu sa ľudských práv, čo označil za "politickú zbabelosť".

Civilné manželstvo párom rovnakého pohlavia

ND má v 300-člennom parlamente 158 kresiel a približne desať poslancov už vyjadrilo námietky voči návrhu legislatívy. Odmietavý postoj vyjadrila aj vplyvná grécka pravoslávna cirkev. Podľa AP by však na jeho prijatie mala stačiť podpora 38 zákonodarcov strany Syriza. Podľa Mitsotakisa by reforma umožnila civilné manželstvo párom rovnakého pohlavia. Znemožnila by im však v budúcnosti získať deti prostredníctvom náhradného materstva. Plné rodičovské práva by boli priznané párom rovnakého pohlavia, ktoré už deti majú, píše AP.

Návrh zákona o rovnakej otázke, ktorý počas tohto týždňa predložila Syriza, by párom rovnakého pohlavia priznal právo na rodičovstvo prostredníctvom náhradných matiek. Túto procedúru môžu v súčasnosti využiť len ženy, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu mať deti. Agentúra AFP pripomína, že manželstvá osôb rovnakého pohlavia už legalizovalo 15 krajín EÚ, zatiaľ čo celkovo až 16 povolilo homosexuálnym párom adopcie detí.