Kňazi by mali mať možnosť ženiť sa, tvrdí arcibiskup Scicluna

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Keby to bolo na mne, zmenil by som pravidlá, podľa ktorých musí kňaz dodržiavať celibát. Prečo by sme mali prísť o mladého muža, ktorý by bol skvelým kňazom, len preto, že sa chce oženiť?" uviedol Scicluna pre denník Times of Malta.

archívne video

Kňaz z východného Slovenska požehnáva motorky pred začiatkom sezóny (Zdroj: Farnosť Lemešany)

"Muž môže... milovať ženu. Za súčasného stavu si musí vybrať medzi ňou a kňazstvom, a niektorí kňazi sa s tým vyrovnávajú tak, že sa tajne zapájajú do citových vzťahov," dodal arcibiskup v rozhovore, ktorý bol zverejnený v nedeľu. Scicluna poznamenal, že katolícka cirkev povoľovala svojim kňazom uzatvárať manželstvá až do 12. storočia, a povedal, že by bol rád, keby sa Vatikán k tomuto postoju vrátil.

Nie všetci vo Vatikáne boli tejto myšlienke naklonení

Priznal však, že nie všetci vo Vatikáne boli tejto myšlienke naklonení, keď ju interne navrhol. "V Ríme o tom hovorím otvorene, ale rozhodnutie nie je na mne," povedal. Katolícka cirkev, ktorú vedie pápež František, vyžaduje, aby všetci kňazi a mníšky zložili sľub celibátu. Biskupská synoda - poradný orgán katolíckej cirkvi - v roku 2019 odhlasovala, že kňazi v odľahlých oblastiach amazonského dažďového pralesa môžu uzatvárať manželstvá. Toto odporúčanie však pápež neprijal do katolíckej doktríny.

Scicluna je od roku 2018 adjunktom Dikastéria Svätej stolice pre náuku viery. V tejto funkcii je zodpovedný za skúmanie obvinení zo sexuálneho zneužívania mladistvých klerikmi na celom svete. Maltským arcibiskupom je od roku 2015.