PREDPOVEĎ počasia na prvý zimný týždeň: Západniari, od stredy sa pripravte na túto galibu

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Dano Veselský)

archívne video

Na Katarínu začalo snežiť aj v Bratislave (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

PONDELOK

Jasno až polojasno, miestami zamračené nízkou oblačnosťou a ojedinele hmla. Ojedinele slabé sneženie. Najnižšia nočná teplota -6 až -13, v dolinách a kotlinách miestami, najmä na Spiši, -14 až -21 st. Bezvetrie alebo slabý vietor. Spočiatku jasno až polojasno, v nižších polohách miestami, najmä na juhu a na Zemplíne, zamračené nízkou oblačnosťou a hmlisto. V priebehu dňa od západu pribúdanie strednej a vysokej oblačnosti. Ojedinele, najmä na Zemplíne, slabé sneženie. Veľmi chladno. Najvyššia denná teplota -7 až -2 st., na západe miestami a na juhu stredného Slovenska ojedinele, -2 až 3 st. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo -7 st. Slabý, na západe a na Zemplíne postupne prevažne juhovýchodný vietor 3 až 9, na juhozápade neskôr popoludní ojedinele okolo 11, a tam v nárazoch okolo 17 m/s (10 až 30, 40, 65 km/h).

(Zdroj: predpovede.sk)

UTOROK

Za teplým frontom spojeným s tlakovou nížou so stredom nad Beneluxom k nám bude prechodne od juhozápadu prúdiť teplejší vzduch. Oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Lokálne slabé sneženie, na juhozápade aj dážď so snehom alebo dážď, ojedinele aj mrznúci. Ojedinele snehové jazyky, najmä v noci na krajnom západe. Najnižšia nočná teplota -2 až -7, v údoliach lokálne, najmä na severe, -8 až -13 st. Najvyššia denná teplota -3 až 2, na juhozápade ojedinele teplejšie. Východný až juhovýchodný vietor do 6 m/s (20 km/h), na západe v noci a ráno miestami 6 až 12 m/s (20 až 45 km/h), v nárazoch lokálne 15 až 20 (55 až 70 km/h). Nad pásmom lesa v noci búrlivý vietor až víchrica.

STREDA

Od západu postúpi do našej oblasti zvlnený studený front spojený s tlakovou nížou so stredom nad Nemeckom. Oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť, najmä spočiatku noci. Miestami, na západe na mnohých miestach, sneženie, na juhu lokálne aj dážď so snehom alebo dážď. Ojedinele poľadovica. Najnižšia nočná teplota 0 až -6, v severnej polovici miestami -6 až -12 st. Najvyššia denná teplota -1 až 4, na Zemplíne ojedinele do 6 st. Slabý vietor alebo bezvetrie.

ŠTVRTOK

Cez našu oblasti bude ďalej na východ pomaly postupovať zvlnený studený front. Oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach sneženie, v nižších polohách miestami aj dážď so snehom alebo dážď. Najnižšia nočná teplota 0 až -6 st. Najvyššia denná teplota -1 až 4 st.

PIATOK

Oblačno až zamračené, miestami hmlisto, prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedinele slabé zrážky. Najnižšia nočná teplota 0 až -7, v údoliach ojedinele okolo -9 st. Najvyššia denná teplota -3 až 4 st.

Platia viaceré výstrahy

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal varovanie pred nízkymi teplotami túto noc. Platí to pre okresy Liptovský Mikuláš, Poprad, Brezno a Kežmarok, kde môžu teploty ojedinele dosiahnuť až -21 stupňov Celzia. Nízke teploty od -15 do -20 stupňov Celzia sa môžu v noci vyskytnúť aj v ďalších okresoch Žilinského, Prešovského, Košického a Banskobystrického kraja.

(Zdroj: SHMÚ)

Okrem toho platí v pondelok výstraha pre vietor prakticky pre celé územie Slovenska a výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi v Bratislavskom, Trenčianskom a Trnavskom kraji.