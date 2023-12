Časť Slovenska môže naďalej potrápiť sneženie a poľadovica

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Výstraha pred snežením je do štvrtkového (7. 12.) rána vydaná pre väčšinu Banskobystrického kraja, tiež pre okresy Prievidza, Levice, Zlaté Moravce a Turčianske Teplice. "Ojedinele spadne okolo desať centimetrov nového snehu," podotkli meteorológovia. Do stredajšej polnoci sa môže podľa SHMÚ poľadovica ojedinele vyskytnúť v celom Banskobystrickom kraji, vo väčšine Nitrianskeho kraja a v okresoch Rožňava, Dunajská Streda, Galanta a Hlohovec. Vo štvrtok by mal pribudnúť aj Košický kraj, s výnimkou okresu Spišská Nová Ves.

(Zdroj: SHMÚ)

Prvostupňová výstraha pred tvorbou snehových jazykov a závejov by mala začať platiť vo štvrtok od 7.00 h v celom Bratislavskom a Trnavskom kraji i v časti Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja.