Pre daňový bonus na hypotéky nemusí byť dostatok peňazí na dôchodky, hovorí PS

Štefan Kišš (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Vláda pokračuje v rozdávaní, no žiadne úsporné opatrenie zatiaľ nepredstavila. Mimoriadny daňový bonus pre hypotekárnych dlžníkov zaplatia ľudia zo svojich daní. Čoskoro tak nemusí byť v štátnom rozpočte dostatok financií na dôchodky. Uviedol to Štefan Kišš z opozičného Progresívneho Slovenska (PS) v reakcii k návrhu na novelizáciu viacerých zákonov v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie, ktorý v stredu schválila vláda.