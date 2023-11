Philadelphiou sa šíri nebezpečná droga: Z ľudí robí zombie! Český youtuber ich videl na vlastné oči, šokujúca spoveď

(Zdroj: Reprofoto - Tiktok)

Problémy s drogami trvajú v USA už desiatky rokov, no v súčasnosti je najmä v uliciach Philadelphie vidieť ľudí, ktorí akoby natáčali film o zombie apokalypse. Hodiny totiž stoja v podivných pózach a doslova vyzerajú ako zombie. Môže za to droga tranq, tiež známa ako zombie droga. Zložená je z viacerých dostupných látok, ako je xylazín a fentanyl a heroín. Xylazín sa používa ako sedatívum pre kone, fentanyl je zas opioidné analgetikum, ktoré je stokrát silnejšie ako morfín. Avšak, má oveľa kratší účinok. Táto droga spôsobuje paralýzu, narkomanom spôsobuje aj hnisajúce rany, v mnohých prípadoch jej užívanie končí smrťou.

Na vlastné oči sa na situáciu vo Philadelphii a najmä na Kensington Avenue išiel pozrieť český influencer David Luu. "Prešli sme si to tam a späť a sme z toho normálne mimo, pretože bolo to naozaj strašidelné. Videli sme, ako si to podávajú za bieleho dňa a vidieť takto zlomených ľudí v rôznych pozíciách je ako keby by ste prišli do úplne iného sveta," popísal na sociálnej sieti svoj zážitok. Medzi Čechmi a Slovákmi je video mimoriadne populárne, pretože nie každý mal vedomosti o tom, čo sa v Pensylvánii deje. Podľa portálu antiyoutuber.cz malo video na sociálnej sieti za jeden deň viac ako 900-tisíc zhliadnutí.

Ľudia z toho, čo videli na videu, boli doslova v šoku. Mnohí sa pýtali, či sú narkomani v krkolomných pozíciach hodiny. „To akože iba tak zastavia a zaspia?" pýta sa jeden z diskutujúcich. "To je šialené, takto naozaj nechceš dopadnúť," napísal ďalší. Situácia v USA je však kritická a neriešiteľná, pretože narkomani sú na droge tranq závislí. Nájdu sa však aj takí, ktorí si z celej situácie robia žarty. „Hlavne, že majú štýlové topánky. Takto vyzeráme my každý pondelok pred školou. Kvôli tomu si išiel až do Ameriky? Stačí sa prejsť v Ústí nad Labem. Asi ich niekto odpojil od Matrixu,“ píšu diskutujúci.

To, že situácia je ťažko riešiteľná, priznala v rozhovore pre Český rozhlas aj amerikanistka z Masarykovej univerzity Denisa Krásná. "Nechcem byť pesimistická, ale obavám sa, že je fentanyl natoľko silný a návykový, že je v tejto chvíli ťažké to zastaviť. Zvlášť, keď tu máme tranq, ktorý robí problémy na východe USA. Ak se rozšíri rovnako, ako fentanyl, tak bude ťažké tento posun zastaviť. Pokiaľ se nezmení americký zdravotný systém, tak si myslím, že Amerika nemá šancu nad touto epidémiou vyhrať,“ povedala Krásná.