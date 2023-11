Krutá zima sa u nás zdrží poriadne dlho: Tuhé mrazy a sneženie, za všetkým stojí polárny vír

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Väčšinu územia Európy zasiahla poriadna zima. Podľa predpovedí meteorológov sa aj na našom území zdrží dlhšie obdobie. Zmena by mala nastať až na začiatku decembra, aj to len dočasne.

Už v najbližších hodinách sa má aj nad naším územím rozpadnúť polárny vír, ktorý prinesie mimoriadne chladný vzduch a sneženie. Polárny vír je termín, ktorým meteorológovia označujú rozsiahlu oblasť nízkeho tlaku a zároveň studeného vzduchu, ktorá je typická pre oblasť zemských pólov, no v prípade jeho rozpadu je citeľný aj v miernych zemepisných šírkach, informuje imeteo.sk.

Dráma v MHD: Muž prestal dýchať, život mu zachránil policajt (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Prúdenie studeného vzduchu proti smeru hodinových ručičiek na severnom póle a v smere hodinových ručičiek na južnom póle spôsobuje nestálosť a následné rozpadnutie, ktoré spôsobuje extrémne chladné počasie na miestach, kde to nebýva zvykom. Okrem chladného vzduchu prináša rozpad polárneho víru aj silné mrazy a sneženie v oblastiach, kde inak zažívajú iba miernejšie zimy.

Približne nad 700 m n. m. nám už sneží, na severovýchode aj trošku nižšie. V Tatrách a na severnom pohraničí to niekedy... Posted by Meteo Východ on Friday, November 24, 2023

Rozpad polárneho víru však okrem Európy pocítia aj obyvatelia Severnej Ameriky. Podľa predpovedí by tak aj Európu mali zasiahnuť celodenné mrazy a sneženie. Prvý rozpad pocítime už v cez víkend a mimoriadne chladné počasie vydrží až do 2. decembra, potom by sa malo dočasne otepliť, no už okolo 6. decembra odborníci očakávajú ďalší rozpad.

V sobotu čakajú sever Slovenska celodenné mrazy, v nedeľu sa rozšíria aj do iných častí Slovenska a sneženie sa môže objaviť aj v najnižších polohách. V sobotu budú maximálne teploty v rozmedzí medzi -2 a +3 stupňov Celzia, v nedeľu bude ešte chladnejšie od -4 do +2 stupňov Celzia. Na severe by snehové zrážky mohli priniesť do 5 cm čerstvého snehu, v horách okolo 10 cm. V nedeľu by snehová nádielka mohla byť ešte výdatnejšia, na horách až okolo 20 cm.