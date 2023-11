Vyťahujte zimné kabáty a rukavice: Výrazné ochladenie na celom území Slovenska, sneh a mráz nás čaká aj v nížinách!

(Zdroj: Getty Images)

Dôvodom je podľa imeteo.sk tlaková výš nachádzajúca sa nad Škandináviou, ktorá sa postupne presúva nad Dánsko a Nemecko. Presun tlakovej výše spôsobuje, že sa k nám tlačí studený severský vzduch.

Ochladenie prišlo už dnes v skorých ranných hodinách. Na západnom Slovensku sa ani po vyjdení slnka teplota výrazne nezvýšila a vďaka studenému vetru je pocitovo ešte chladnejšie, než hlásia teplomery. Jednotlivé modely na nasledujúce dni hlásia v niektorých lokalitách aj celodenné teploty pod nulou. Veľmi studená bude už dnešná noc, meteorológovia očakávajú teploty klesajúce na -2 až -9° Celzia. Počas nasledujúcich nocí hlásia niektoré modely nočné teploty aj -12 a až -14° Celzia.

Ochladzovanie sa preruší nakrátko vo štvrtok, keď príval studeného vzduchu na krátko spomalí vzduch zo západu. I v Poprade hlásia vo štvrtok príjemnejších 8 stupňov cez deň, no koncom týždňa však už meteorológovia neočakávajú na severe a východe nášho územia teploty vyššie než 0 respektíve +1° Celzia i v nižších polohách.

Ochladenie, ktoré zasiahne celé územie, bude minimálne do konca týždňa v noci sťahovať teploty pod bod mrazu. Napriek tomu sa nepredpokladá výrazné sneženie a doprava by nemala mať s ochladením zásadnejšie problémy. Ak ste ale prezutie odkladali, ďalej by ste váhať nemali. Dlhodobejšie modely už výraznejšie oteplenie neočakávajú a podobné počasie by malo prevládať aj nasledujúce týždne.