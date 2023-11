Kamenický sa nestíha čudovať, čo opozícia hovorí k finančnej časti programového vyhlásenia vlády

Ladislav Kamenický (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) sa nestíha čudovať, čo predstavitelia opozície rozprávajú k finančnej časti programového vyhlásenia vlády (PVV). Uviedol to na sociálnej sieti v reakcii na diskusiu v Národnej rade (NR) SR, ktorá o návrhu rokuje od utorka (14.11.).

"To, čo rozpráva opozícia v parlamente, je naozaj čisté zúfalstvo. Už tretí deň aj priamo v NR SR počúvam opozičných politikov, ktorí sa vyjadrujú k programovému vyhláseniu vlády a k verejným financiám a nestíham sa čudovať," vyhlásil Kamenický.

archívne video

Kamenický v Bruseli vysvetľoval prípravu rozpočtu Slovenska na rok 2024 (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Skritizoval pritom predstaviteľov všetkých opozičných strán. SaS podľa neho hovorí stále to isté a obhajuje pritom banky a veľké korporácie. KDH zase "vajatá", že sa vraj PVV venuje financiám len okrajovo. Progresívne Slovensko pri každej téme len opakuje "lebo Smer". "No ale všetko už tradične klincujú Matovič a jeho družina, ktorí stále blúznia o tom, že verejné financie nechali v perfektnom stave," doplnil minister financií.

Predchádzajúce vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera pritom podľa neho zanechali slovenské verejné financie v takom stave, že ak by nová vláda neurobila nič, bol by ich deficit budúci rok najvyšší v celej EÚ. Kým za úniu sa očakáva schodok na priemernej úrovni 2,8 %, na Slovensku by mohol dosiahnuť až 6,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), vyčíslil Kamenický.