Športové hnutie vníma nové ministerstvo ako uznanie miesta športu v spoločnosti

BRATISLAVA - O benefitoch, ktoré prináša synergia športu a cestovného ruchu a ich podpora, nemožno pochybovať, potvrdzujú to príklady po celom svete. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to pri príležitosti vznikajúceho ministerstva športu a cestovného ruchu uviedol podpredseda NR SR a predseda SNS Andrej Danko. Zároveň ocenil jednoznačnú podporu, ktorú má projekt nového ministerstva v športovom hnutí.

Danko zdôraznil, že nový rezort nevzniká z "politických manierov", ale preto, aby pomohol adresnejšie a efektívnejšie distribuovať financie pre športové hnutie a rozvíjať strategické ciele športovej politiky, zamerané aj na zdravý životný štýl."Hlavnou ideou je, aby peniaze zo štátnej lotériovej spoločnosti išli priamo do športu a aby si športové hnutie samo rozhodovalo, ako budú tieto prostriedky využité," upozornil podpredseda parlamentu, ktorý zdôraznil aj to, že nové ministerstvo nebude predstavovať nové personálne náklady. "Berieme úradníkov z fungujúcich rezortov," pripomenul. Teší ho silná podpora, ktorú vo štvrtok deklarovali predstavitelia športového hnutia.

Prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel zvýraznil fakt, že prvýkrát bude mať veľká športová komunita na Slovensku zastúpenie priamo vo vláde. "To, po čom sme dlho volali, aby šport dostal miesto, ktoré si v spoločnosti zaslúži, sa napĺňa," vyhlásil. Verí, že so súčasnou politickou podporou sa slovenský šport môže výrazne rozvíjať a zlepšovať.Prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik mieni, že vznikajúce ministerstvo je jednou z najlepších správ pre šport v tomto roku. "Celá športová komunita vyjadruje veľkú podporu tejto myšlienke," vyhlásil. Pripomenul tiež, že samostatný rezort je ďalším stupienkom po vzniku pozície štátneho tajomníka pre šport na ministerstve školstva a zriadení Fondu na podporu športu. Ocenil aj to, že programové vyhlásenie vlády (PVV) prevzalo myšlienky, ktoré zástupcovia športového hnutia zverejnili v tohtoročnej Deklarácii slovenského športu.

Budúci minister Dušan Keketi verí, že ministerstvo bude partnerom, ktoré bude prepájať aktérov v športe a v súčinnosti s nimi vytvárať úspešný projekt.Štátny tajomník MŠVVŠ pre šport Ján Krišanda upozornil, že vznik ministerstva športu a cestovného ruchu je veľkým zadosťučinením, ale i záväzkom. Za jednu z prvých veľkých výziev označil tvorbu nového, prepracovaného zákona o športe.

Ministerstvo pre šport a cestovný ruch majú zriadiť od januára 2024, podľa programového vyhlásenia vlády má byť nástrojom na dosiahnutie strategických cieľov v oblasti športovej politiky. "Zvýrazní a potvrdí postavenie športu ako prioritného úseku v cieľoch vlády a umožní systematizovať štátnu politiku v tomto odvetví," vysvetľuje kabinet v programovom vyhlásení vlády.