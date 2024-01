Rozpočet rezortu cestovného ruchu a športu bude 250 miliónov eur, tvrdí Dušan Keketi

Dušan Keketi (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

BRATISLAVA - Rozpočet nového ministerstva cestovného ruchu a športu bude asi 250 miliónov eur, pričom ďalších 100 miliónov eur by malo prísť z "hazardu". Oznámil to v piatok novovymenovaný šéf rezortu Dušan Keketi.

"Rozpočet je aktuálne nejakých 250 miliónov eur, ale to sú rozpočty, ktoré sú už dnes alokované na jednotlivé ministerstvá. Tých 100 miliónov eur navyše z hazardu príde cez Všeobecnú pokladničnú správu (VPS)," priblížil Keketi. Štátnym tajomníkom pre šport by sa podľa neho mal stať Ján Krišanda a štátnym tajomníkom pre cestovný ruch prezident Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR a Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Marek Harbuľák. Minister avizoval aj presunutie Národnej lotériovej spoločnosti Tipos do zriaďovateľskej pôsobnosti nového ministerstva.

Cestovnému ruchu na Slovensku podľa Keketiho chýbajú dáta, ktoré by hovorili o správaní zahraničných cestujúcich, ako aj kategorizácia hotelových zariadení či digitalizácia atrakcií v jednotlivých regiónoch. Napadnutie kompetenčného zákona prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou na Ústavnom súde vidí ako katastrofický scenár, z ktorého nie je potrebné vychádzať. "Nemyslím si, že pani prezidentka vyjadrila nejaké pripomienky k tomu ministerstvu, boli tam otvorené iné otázky," dodal. Čaputová vymenovala v piatok Keketiho za ministra cestovného ruchu a športu. Nový rezort vznikne od 1. februára tohto roku.