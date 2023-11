Nový vodičák či špeciálne pravidlá pre dôchodcov: Eurokomisia predstavila prísnejšie pravidlá pre šoférov! O čo ide?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Posledné mesiace snáď nie je deň, kedy by sa na slovenských cestách nestala nejaká vážna dopravná nehoda. Obdobné problémy však neriešime len v našich končinách, ale prakticky v každom členskom štáte Európskej únie. Kompetentní si však povedali, že tragických nehôd a úmrtí na cestách už bolo viac, ako dosť. Navrhujú preto výrazne oklieštiť pravidlá cestnej premávky.

Podľa slov europoslancov je totiž výrazným a kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvňuje vývoj na cestách, ale aj mentálne a fyzické zdatnosti šoférovania. Zmeny by sa preto mali dotknúť dvoch skupín vodičov - tých príliš mladých a neskúsených a potom seniorov. Európska komisia totiž navrhuje, aby dôchodcovia, ktorí sú aktívnymi šoférmi, chodili častejšie na lekárke prehliadky, na ktorých sa posudzuje, či sú spôsobilí sadnúť si za volant. Europoslanci chcú, aby namiesto 5 rokov absolvovali prehliadky každé 2 roky. Rovnaký čas im budú platiť aj vodičáky.

Kritika motoristickej verejnosti

Motoristický novinár Rasťo Chvála kroky eurokomisie víta. "Čoraz hustejšia doprava je náročná na vnemy a reakcie, ktoré po sedemdesiatke chabnú. Je pravda, že skrátenie intervalu zdravotnej prehliadky u seniorov môže lepšie reagovať na zmeny schopností fyzických a psychických, ktoré sa u starých ľudí menia z roka na rok prudko. Dokonca za mesiac môžeme pozorovať u svojich rodičov zhoršenie. Navyše seniori sú po sedemdesiatke vo veľmi citlivom veku, ak by im príbuzní - vidiac ich zhoršenú schopnosť - chceli odoprieť šoférovanie. Od lekára to zoberú skôr ako od rodiny, ktorá im chce siahnuť na slobodu," povedal pre portál pluska.

Iný názor má však prezident Autoklubu Slovenskej republiky Štefan Mihálik. Podľa jeho slov totiž starší vodiči nepredstavujú akútne riziko pre bezpečnosť premávky. "Takýto návrh berieme skôr ako diskrimináciu určitej skupiny obyvateľstva. Väčšinou sú to vodiči s bohatými skúsenosťami a s množstvom najazdených kilometrov. Áno, nájdu sa aj medzi staršími vodičmi tí, ktorí vozidlo neovládajú dokonale, alebo nemajú dosť zručností. Sú to hlavne vodiči, ktorí si sadnú za volant len vo výnimočných prípadoch, napr. ako boli nedávno sviatky Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých. Ale tí jazdia omnoho opatrnejšie a možno sa preto stávajú terčom atakov od mladých vodičov, ktorí sú väčšinou netrpezliví,“ povedal. Doplnil, že podľa ich prieskumu sú oveľa nebezpečnejší mladí neskúsení šoféri, ktorí majú vodičský preukaz menej, ako dva roky. Aj na tých si chce však eurokomisia posvietiť.

Zákaz šoférovania potme?

Podľa návrhu zákona totiž chcú nariadiť, aby mladí šoféri nesadli za volant po zotmení a v skorých ranných hodinách, kedy ešte svetlo. Konkrétne by tento zákaz platil od polnoci do 6. hodiny ráno. Aj tento návrh však Mihálik kritizuje. "S tým, aby mladí vodiči nesmeli šoférovať potme, nesúhlasíme. Absolútne to nedáva zmysel. Ako majú získať skúsenosti a prehľad o dopravných situáciách v noci, keď im to zakazujeme. Samozrejme, je dôležité, aby mladí vodiči pri nočných jazdách (aspoň prvých jazdách) mali pri sebe skúseného vodiča (rodiča, známeho alebo aj inštruktora), aby im poradil a aby mladý vodič získal zručnosť. V tom vidím aj nedostatočnú prípravu v autoškolách a následné doškolenie mladých vodičov v kritickom období dvoch rokov po získaní vodičského oprávnenia," vysvetlil Mihálik.

To, že zákaz jazdy po tme pre mladých nič nevyrieši, si myslí aj Chvála. Ten navrhuje, aby sa na tento problém zameralo už počas kondičných jázd v autoškole. "To nebudú môcť ráno 19-roční jazdiť do práce, lebo je tma? Kto stanoví, odkedy je tma? Takýto zákaz je rukolapným dôkazom zbavovania sa zodpovednosti za výučbu a vzdelanie zákazom. Cesta k bezpečnosti je v zlepšení praktických skúseností za volantom a trebárs aj vo zvýšení náročnosti na získanie oprávnenia - nemám na mysli milión otázok v testoch, ale v praktickom vedení vozidla v rýchlosti. V parkovaní na cvičisku sme majstri sveta, ale v zákrute dostávame z autoškôl polotovar. A čo je horší následok nehody? Blatník na parkovisku alebo strom mimo obce?" pýta sa.

Aj nový vodičák

Europoslanci okrem zákazu jazdy potme navrhujú ďalšie obmedzenie pre mladých, a to zákaz šoférovania rýchlych áut a SUV v prípade, ak majú vodičák kratšie, ako 2 roky. Po novom by sa vodičské preukazy vydávali len na vozidlá do 1,8 tony a následne, na vozidlá do 3,5 tony, by sa robil vodičák B+. Kompetentní si chcú posvietiť aj na to, aby neskúsení vodiči mali povolenú nižšiu maximálnu rýchlosť na 90 km/h, a to na všetkých diaľniciach a rýchlostných cestách. Dopravný analytik Jozef Drahovský poukázal na to, že nie všetko sa sprísňuje.

"Napríklad vodičský C bude možné získať už od 17 rokov, ale s podmienkou jazdy so sprievodcom. Za nulovú toleranciu alkoholu pre vodičov začiatočníkov bude braná hodnota 0,099 gramu na mililiter krvi, pre vodičov s praxou si to určí každý štát samostatne. Veľa sa necháva na jednotlivé krajiny, napríklad vek na získanie oprávnenia na malý motocykel, môžu si zadefinovať od 14 do 18 rokov a podobne. V sumáre ide o rozsiahly materiál s veľa možnosťami, aj keď sa schvália, tak nie všetky budú predstavovať zmenu na Slovensku," vysvetlil. Europoslanci v dokumente navrhujú aj sprísnenie pravidiel pre tých, ktorí využívajú elektrické kolobežky. Po novom by sa totiž pri jazde vyžadoval vodičský preukaz na tento typ vozidla. O návrhu ako takom by sa v europarlamente mali hlasovať na prelome rokov.