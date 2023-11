Rekordné ceny u zubára Slovákov vyháňajú za hranice: Vedia tam ušetriť až stovky eur, je tu však obrovské riziko!

Ilustračné foto (Zdroj: Gettyimages.com)

BRATISLAVA - Väčšina Slovákov sa rozhodne nebude plieskať po vrecku, ak u stomatológa zbadá rekordne veľké sumy za ošetrenie chrupu, a tak, ako vždy, aj tu sa vie národ vynájsť. Stomatologická turistika do Maďarska či Poľska vám síce vie ušetriť niekedy aj stovky eur, no zákroky môžu byť aj nekvalitné a následne je o to ťažšie sa dovolať reklamácie.

Na množiace sa prípady "stomatologickej turistiky" upozorňuje portál MY Levice. Pacienti vraj volia zahraničie aj pre prístup k pacientovi, no predovšetkým pre sumy za objednané zákroky, ktoré sa u nás pohybujú už v astronomických výšinách. "Nie je to len o cenách, ale aj o kvalite," povedal Levičan Norbert. Všeobecná zdravotná poisťovňa pritom už od roku 2015 eviduje rastúci záujem o liečenie chrupu v zahraničí. Okrem Maďarska už najnovšie pribudlo aj Poľsko.

Cenový skok

"Je to nenormálny finančný rozdiel, v Bratislave by ma to vyšlo 14-tisíc eur. Materiál bude ten istý, dostanem doklad – certifikát o implantáte," dodáva ďalšia zo zákazníčok keď popisovala vyšetrenie za sprievodu CT snímok, vizualizáciu nového chrupu a jeho rozkreslenie. Táto zákazníčka si dala zároveň vyrobiť keramické zuby s prírodnou bielou farbou.

Zubní lekári sa však pre portál Akutality.sk vyjadrili, že tento trend, ktorému podlieha čoraz viac našincov, je nebezpečný a prináša so sebou mnohé riziká. Príkladom je aj najnovšie spomínaná destinácia Turecko, kam chodia Slováci po nový a opravený chrup. Na stánke Zápisník zubárky sa upozorňuje aj na toto riziko.

"Môže sa stať, že aj keď človek prvotne v zahraničí ušetrí, z dlhodobého horizontu ho môže rýchly a lacný zákrok dobehnúť v podobe nepríjemných bolestivých problémov, ktorých náprava nie je lacná záležitosť," tvrdí odborníčka, podľa ktorej sa lacné zákroky v zahraničí nie vždy musia vyplatiť. Nie vždy totiž spĺňajú moderné štandardy.

Na riziko upozorňuje aj štátna poisťovňa

Všeobecná zdravotná poisťovňa má k téme zubného turizmu tiež čo dodať. Aj podľa nich ide o riziko, pričom nízka cena podľa nich nie je zárukou kvality a neoverené zubné zákroky v zahraničí so sebou nesú značné riziko. "Preto odporúčame vyhýbať sa takýmto, síce na prvý pohľad lákavým, ale výsledok negarantujúcim zákrokom mimo Slovenska," uzatvára Linetová.

