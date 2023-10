ŠOKUJÚCE priznania slovenského herca: Sex s viac ako 100 ženami a... Šialené, čo robí každú noc!

Tak toto vás dostane! (Zdroj: pixabay.com)

BRATISLAVA - Slovenský herec najnovšie šokoval svojimi priznaniami. V relácii K-FUN otvorene prezradil, že mal viac ako 100 sexuálnych partneriek i to, čo musí urobiť každý večer pred spaním.

Branislava Martanoviča môžete poznať napríklad z drsnej šou Survivor. Avšak, občas ho môžete zahliadnuť na televíznych obrazovkách aj v rôznych seriáloch. Aj keď sa v súkromí živí ako fitness tréner, herectvo ho baví a napĺňa. Najnovšie sa ukázal ako gardista v počine Dunaj, k vašim službám či ako policajt v Pánovi profesorovi.

Moderátori Mário Gotti a Alexander Štrba si ho pozvali do horúceho kresla relácie rádia Viva s názvom K-FUN, kde ho vyspovedali. Spoločne prešli aj k pikantným otázkam, na ktoré odpovedal bez hanby.

Branislav Martanovič (Zdroj: Ján Zemiar)

Momentálne je čerstvo zaľúbený, učarovalo mu 25-ročné dievča. A práve to, čím si ho získala, zaujímalo Doc. Hormóna a Ing. Vagimíra najviac. „Nie je promiskuitná," priznal s tým, že sa na minulosť samozrejme nepozerá, pretože aj on zažil všeličo. „Je mi jedno, čo bolo predomnou, čo bolo, to bolo. Ja tiež mám svoju minulosť, povedzme si, 16 rokov za barom, tých báb bolo viac než 100, takže absolútne toto neriešim," šokoval svojim priznaním.

Keďže ich vzťah je len v začiatkoch, priznal, že ešte nebývajú spolu. Všetko chce podľa jeho názoru čas a v jeho veku si človek už len ťažko zvyká na niekoho spoločnosť. A tak jeho priateľka ešte zrejme nebola svedkom jeho netradičnej záľuby, ktorú robí vždy pred spánkom.

(Zdroj: TV Markíza)

„Ja som taký tichučký, lepím si páskou ústa," prezradil. Robí to totiž pre to, aby dýchal nosom. „Nechrápeš, brada sa ti nezväčšuje, rovnako ti ani zuby nevysychajú, zubná sklovina a tie baktérie vlastne. Ja napríklad x-y rokov som nebol u zubára a mám v pohode zuby," dodal na záver. Na prelepovanie používa tejpovaciu pásku. Začiatky boli ťažšie, ale už si na to zvykol. Teraz sa už vyspať bez pásky nevie...