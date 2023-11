Zubár upozorňuje: Nikdy si neumývajte zuby po zjedení týchto troch potravín

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

TORONTO - Je prirodzené myslieť si, že ak zjete niečo, čo pre vaše zuby nie je dobré, mali by ste si ich okamžite vyčistiť. Odborník však tvrdí, že v niektorých prípadoch je opak pravdou. Keď jete potraviny, ktoré ohrozujú vašu zubnú sklovinu, mali by ste s čistením zubov počkať.

Zubný lekár so sídlom v Toronte Derek Chung v nedávnom videu na TikToku prezradil, že po konzumácii určitých druhov potravín by ste si nemali umývať zuby, resp. by ste s tým mali počkať aspoň 15 až 20 minút. V opačnom prípade ohrozujete zubnú sklovinu.

Raňajky

Chung prezradil, že pacienti sa ho často pýtajú na to, či si majú čistiť zuby pred alebo po raňajkách. "Je to odveká debata. Úprimne povedané, je v poriadku umyť si zuby predtým, ale neumývajte si zuby hneď po raňajkách. Sklovina je redšia, ústa kyslejšie a sklovinu si doslova umyjete," upozorňuje.

(Zdroj: Getty Images)

Biele víno

Zuby by ste si nemali umývať ani po konzumácii bieleho vína. Okrem kyslej chuti, ktorú zanecháva vo vašich ústach, môže kyslosť nápoja poškodiť sklovinu. "Ľudia tomu neveria, ale biele víno môže byť pre vaše zuby rovnako zlé ako červené," poznamenáva Chung.

(Zdroj: Getty Images)

Kimchi

Fermentované potraviny môžu tiež spôsobiť poškodenie zubov. Napríklad také kimchi je veľmi kyslé, je to v podstate ako ázijská zaváraná uhorka. Ak skonzumujete príliš veľké množstvo kimchi, vaša zubná sklovina sa stane mäkkšou. Aj v tomto prípade platí, že ak si zuby umyjete ihneď po konzumácii tohto pokrmu, doslova si kefkou zmyjete sklovinu.

Pozor na všetky kyslé potraviny

Aj keď zubár spomenul najmä tieto tri potraviny, tiež podľa neho existuje vzorec, ktorý pomôže určiť, či si zuby môžete vyčistiť okamžite alebo nie. Zakaždým, keď zjete niečo, čo je výrazne kyslé, mali by ste s čistením počkať.

V samostatnom videu Chung zdieľal dlhší zoznam potravín, ktoré sú pre zuby vo všeobecnosti veľmi kyslé. Nakladaná zelenina, káva, citrusové plody a sýtené nápoje si vyžadujú 15 až 20-minútovú čakaciu dobu pred čistením.