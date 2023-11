Miliónové či dvojmiliónové investície? Pozrite sa ako strany liali peniaze do kampaní, toto sú TUČNÉ balíky!

Ako strany investovali do kampane? (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel, Ramon Leško)

BRATISLAVA - Voľby 2023 sú za nami a parlamentné zloženie je jasné. Ešte sa však chvíľkovo vrátime k tomu, ako strany investovali do kampane a koľko na to minuli peňazí. Z čísel, ktoré vo svojej poslednej analýze prezentuje nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS) sú skutočne zaujímavé. V dvojmiliónovej množine je totiž viacero strán.

Také peniaze sa do kampane ešte nikdy predtým nepumpovali

Súboj o voliča podľa TIS nikdy nebol taký nákladný. Limit na investície do kampane je pritom na úrovni troch miliónov eur. "Záverečné správy strán zverejnené ministerstvom vnútra potvrdili náš predpoklad, že Parlamentné voľby 2023 budú historicky najdrahšie. Do predvolebnej kampane vložili strany celkovo až 26,8 milióna eur, čo je o tri milióny eur viac ako v doteraz najdrahších parlamentných voľbách 2020 (23,6 mil. eur). Pre ilustráciu, kým v roku 2020 stálo strany na získanie jedného hlasu niečo cez osem eur, teraz to bolo už takmer deväť," píše v statuse TIS.

V dvojmiliónovom stane investícii je hneď niekoľko strán: Smer, OĽaNO (Slovensko, pozn. red.), Hlas, KDH, Progresívne Slovensko, Sme rodina, Demokrati aj Sloboda a Solidarita.

Rozrátané na drobné

V miliónových a menších kampaniach sú zas SNS, Modrí, Most-Híd, Kresťanská únia, Republika, Aliancia, Koltebovci-ĽSNS, Za ľudí, Maďarské fórum aj KSS. "Na úspech vo voľbách strany museli dať strany dokopy vyšší rozpočet. Kým v roku 2020 mali dvojmiliónovú kampaň iba tri, teraz ich bolo až osem. Najväčšie výdavky mal víťaz volieb – strana Smer Roberta Fica, ktorá skončila tesne pod zákonným trojmiliónovým limitom (2,95). Suverénne najväčšou však bola kampaň hnutia OĽaNO Igora Matoviča (dnes Slovensko), ktorý vzal do koalície Kresťanskú úniu a Za ľudí. Dokopy mali výdavky 4,34 milióna eur, čím finančne prevalcovali konkurenciu," popisuje tabuľku TIS.

Smer a SaS na jednom ostrove a smoliar Dzurinda

Podľa prepočtov TIS súkromné finančné dary tvorili až 40 percent z celkových výdavkov strán, pričom tu boli aj úvery a pôžičky. "Čisto štátne financovanie mali iba dvojmiliónové kampane Smeru a SaS," dodávajú. Je tu však aj ďalší príbeh a obrátená karta investícii. Prepočet jedného hlasu v kontexte naliatych peňazí do kampane. Zatiaľ čo na tejto hrane vynikajúco balansovala Slovenská národná strana, ktorú jeden hlas voliča vyšiel na necelých 8 eur, pri Modrých Mikuláša Dzurindu ide až o 145 eur za hlas. Jeho strana vo voľbách napokon prepadla, keď získala iba 0,26 percenta hlasov.

