Sídlisková tragédia bola na spadnutie už dlhšie: Krásna Šarlota († 21) našla smrť v posteli, zadržali dvoch mužov!

Šarlota zomrela veľmi mladá, a to priamo v posteli.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM - Vo veľmi mladom veku odišla z tohto sveta po tom, ako ju našli mŕtvu v posteli. Prípad mladej ženy, ktorá mala len 21 rokov a náhle zomrela, sa už počas piatka stala terčom pozornosti. Mladá Šarlota mala totiž život pred sebou, no nedá sa povedať, že by si blízki susedia nevšimli hroznú atmosféru, v ktorej sa nachádzala. Bola tragédia nevyhnutná?

Aktualizácia 11:10

Polícia na sociálnej sieti dnes doobeda informuje o tom, že v súvislosti s týmto prípadom zaznamenali posun a zadržali až dvoch mužov vo veku 23 a 25 rokov, ktorí sú momentálne umiestnení v cele policajného zaistenia. V prípade úmrtia mladej ženy bola nariadená súdno-znalecká pitva.

Prípad mapuje Nový Čas. Konflikt mal nastať medzi Šarlotou a priateľom v noci zo štvrtka na piatok, kedy mala aj prísť o život. Hádka v byte sa mala dostať až do úrovne volania o pomoc, z čoho behá mráz po chrbte. Až ráno sa prítomnosťou policajných áut pred panelákom mnohým otvorili oči. Tie tam zrejme chodili pravidelne.

Problémový priateľ?

"Chodil som s nimi na základnú školu. Jej priateľa som poznal, už vtedy to bol stratený prípad," reagoval pre Topky nemenovaný zdroj z okolia mladého páru. Ten pritom pristúpil k spoločnému súžitiu len prednedávnom, kedy sa Šarlota mala k mužovi nasťahovať do bytu na druhom poschodí. Viacerí susedia však konštatujú, že po tomto prisťahovaní sa Šarloty počuli len hádky, pričom si sú istí, že prišlo aj na bitku. "Sama som niekoľkokrát volala policajtov. Nikto nič nerobil. On bol veľmi problémový chlapec. Fetoval, bol na drogách," povedala jedna zo susedov.

U mladej Šarloty lekári konštatovali už len exitus

"Dievča bolo vraj ráno mŕtve v posteli. Jej partner sa mal ráno zobudiť a ona nedýchala. Mala jej tiecť krv z nosa a uší. Volal záchranku, ale, žiaľ, už bolo neskoro," povedali zase susedia pre spomínaný denník. "Prijali sme tiesňové volanie k žene v bezvedomí. Na miesto sme vyslali posádku RZP. Záchranári, žiaľ, už 21-ročnej žene nevedeli pomôcť a konštatovali exitus," uviedla ich hovorkyňa Petra Klimešová.

"V Novom Meste nad Váhom došlo zo štvrtka na piatok k tragickej udalosti. Na základe doteraz zistených skutočností bolo v byte na Športovej ulici nájdené telo mladej ženy bez známok života. Polícia bola na mieste, kde prebiehali počiatočné úkony. Okolnosti a príčiny tragickej udalosti sú v štádiu vyšetrovania a z uvedeného dôvodu nie je možné nateraz poskytnúť viac informácií," povedala k prípadu policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.

Zrejme však až policajné vyšetrovanie zistí, čo sa vlastne v predmetnú noc stalo a ako prišla mladá Šarlota o život. Šarlotin priateľ bol odvedený na policajný výsluch.