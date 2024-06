Priateľ Šarlotu ( †21) brutálne ubil na smrť! Šokujúce slová pred súdom, nič si nepamätá: Vypočul si verdikt

(Zdroj: Instagram.com/X., TASR/Pavol Zachar)

Daniel (24) a Šarlota ( †21) žili spoločne v byte v Novom Meste nad Váhom. Práve tam našli v novembri minulého roka mladú ženu v posteli mŕtvu. Za brutálnu vraždu sa pred súd postavil Daniel, ktorého priviezli z vyšetrovacej väzby. Podľa informácií noviny.sk mal Šarlotu pod vplyvom alkoholu a návykových látok biť a škrtiť."Mal pod vplyvom alkoholu a vplyvom návykovej látky opakovane veľmi silnými údermi, päsťami a dlaňami, udierať do hlavy, do oblasti tváre. Nakoniec ju mal aj dusiť, v dôsledku čoho zapríčinil zranenia, ktoré spôsobili smrť nebohej," informovala prokurátorka Petronela Prokešová.

Podľa advokáta obvineného si Daniel z osudného dňa nič nepamätá. "Ráno sa zobudil a myslel si, že fungujú s poškodenou, tak ako fungovali predtým. Návykové látky a alkohol, vzájomná agresia, a žiaľ bohu skončilo to až takto," uviedol advokát Ján Kanaba. Na súde bola prítomná aj zničená matka nebohej Šarloty. Tá počas rozprávania obžaloby vybehla s plačom von z miestnosti. Neskôr sa na pojednávanie vrátila a na adresu Daniela poznamenala, "nikdy ti to neodpustím, nikdy. Prajem ti len to, čo si ty urobil Šarlote."

Sudkyňa Daniela odsúdila. "Mala som za to, že trest na spodnej hranici trestnej sadzby v trvaní 15 rokov nepodmienečne, zabezpečí účel trestu. Vzhľadom na závery znaleckého posudku, mu bolo tiež uložené ochranné protitoxikomanické liečenie ústavnou formou," poznamenala podľa noviny.sk sudkyňa. Rozsudok ešte nie je právoplatný. Obe strany si nechali lehotu na odvolanie.