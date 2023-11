Viacerí ľudia na Slovensku majú po zemetrasení posttraumatický šok: Na obnovu pôjde 15 miliónov eur

Ilustračné foto (Zdroj: Tip čitateľa)

"Vidíme to u citlivých skupín, ako sú deti a mládež, asi najviac sa to dotklo seniorov. Pre nich vybudovanie svojich domovov symbolizovalo ich celoživotnú prácu a teraz vlastne o ne prišli. Úplne odmietajú alebo sa vyhýbajú pobytu vo svojich domovoch. Počas dňa chodia do záhrady, v dome sa boja spať. Majú panický strach, že stavba na nich spadne," uviedla Sukeľová.

archívne video

Tomáš Taraba o pomoci ľudom zasiahnutým zemetrasením (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Problém so spánkom

Ako pokračovala, mladí ľudia a najmä deti majú najväčší problém so spánkom a nechcú spať sami. Sukeľová, ktorá je zároveň prešovskou krajskou poslankyňou, jednotlivé obce navštevuje v súvislosti so žiadosťami o podporu od Nadácie PSK pre podporu rodiny. Podľa riaditeľa občianskeho združenia (OZ) IPčko a psychológa Marek Madra, emocionálne náročná situácia a tragická udalosť môže vyvolať rôznorodé reakcie v podobe širokej škály emócií či zmien v správaní. Zemetrasenie a iné prírodné katastrofy sú podľa jeho slov nepredvídateľné a výrazne posilňujú pocit bezmocnosti, ktoré sa môžu prejaviť na stave duševného zdravia.

"Po zemetrasení a iných udalostiach je nevyhnutná prvá psychologická pomoc a podpora, ktorá je zameraná na zvládnutie prežitej udalosti, uspokojenie základných potrieb, pomoci zasiahnutým ľuďom vrátiť sa do bežného života a chrániť ich pred možnými dlhodobými následkami traumatických udalostí," vysvetlil.

Ako povedal, po takýchto situáciách sa najčastejšie objavuje posttraumatická stresová porucha a depresia. Odborníci na duševné zdravie odporúčajú, že ak sa situácia po dvoch týždňoch nemení alebo sa mení k horšiemu, je potrebné vyhľadať odbornú pomoc. Blízki a príbuzní ľudí im môžu byť nápomocní počúvaním. Taktiež tým, že budú empatickí a pomôžu im vrátiť sa k bežnému životu. Anonymne, nonstop a bezplatne sa môžu ľudia poradiť prostredníctvom webstránky IPcko.sk, prípadne na bezplatnej krízovej linke pomoci 0800 500 333.

Na obnovu domov poškodených krupobitím a zemetrasením pôjde 15 miliónov eur

Z plánu obnovy pôjde 15 miliónov eur na obnovu domov poškodených krupobitím a zemetrasením na východe Slovenska. Opravených bude môcť byť najviac 1000 postihnutých domov. Výška príspevku bude na jeden dom predstavovať sumu 15.000 eur. Po rokovaní vlády o tom informoval podpredseda vlády SR pre plán obnovy a odolnosti Peter Kmec (Hlas-SD).

Peter Kmec (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

"Pôjde o mimoriadnu výzvu, ktorá bude geograficky limitovaná na oblasti postihnuté krupobitím z júla tohto roku a potom následne zemetrasenia. Pôjde o obytné domy," priblížil Kmec. Výzva podľa neho bude vyhlásená začiatkom budúceho týždňa. "Našli sme tam túto možnosť, ako pomôcť popri štátnom príspevku, ktorý sa pripravuje na úrovni vlády, aj z plánu obnovy a odolnosti a budeme hľadať, samozrejme, ešte ďalšie zdroje," podotkol Kmec.

Obnova domu sa má týkať zelených riešení, ako sú zatepľovanie, solárne panely alebo tepelné čerpadlá. "Od budúceho týždňa budeme súčinní s tým, aby naozaj táto schéma vedela byť čo najrýchlejšie spustená, aby sme reálne dodali pomoc dotknutým obciam, občanom a aj ostatným inštitúciám," povedal minister životného prostredia Tomáš Taraba (SNS).

Tomáš Taraba (Zdroj: TASR/Martin Baumann)